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България завърши на второ място в турнира на УЕФА за девойки до 15 години

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Спорт
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Националките направиха равенство 1:1 с Турция в последния си двубой от надпреварата в Албена

България завърши на второ място в турнира на УЕФА за девойки до 15 години
Снимка: пресслужба БФС
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Девическият национален отбор на България до 15 години завърши на второ място в Турнира за развитие на УЕФА, който се проведе в Албена. В последната си среща от надпреварата младите български футболистки завършиха наравно 1:1 срещу Турция.

Българският тим поведе в резултата още в 14-ата минута, когато Ема Тануркова се разписа за втори път в турнира. Турските националки обаче успяха да възстановят равенството и двубоят приключи без победител.

В първата си среща от надпреварата България постигна успех с 3:1 срещу Чехия, след което допусна поражение с 1:4 от Финландия. Така националките приключиха участието си с актив от една победа, едно равенство и една загуба, който им отреди второто място в крайното класиране.

Победител в турнира стана Финландия, която демонстрира убедително превъзходство над останалите участници. Финландките победиха България с 4:1, разгромиха Турция с 6:0, а в последния си двубой се наложиха над Чехия със 7:0.

#Девически национален отбор #Турнир за развитие на УЕФА

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