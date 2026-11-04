България завърши на второ място в турнира на УЕФА за девойки до 15 години

Девическият национален отбор на България до 15 години завърши на второ място в Турнира за развитие на УЕФА, който се проведе в Албена. В последната си среща от надпреварата младите български футболистки завършиха наравно 1:1 срещу Турция.

Българският тим поведе в резултата още в 14-ата минута, когато Ема Тануркова се разписа за втори път в турнира. Турските националки обаче успяха да възстановят равенството и двубоят приключи без победител.

В първата си среща от надпреварата България постигна успех с 3:1 срещу Чехия, след което допусна поражение с 1:4 от Финландия. Така националките приключиха участието си с актив от една победа, едно равенство и една загуба, който им отреди второто място в крайното класиране.

Победител в турнира стана Финландия, която демонстрира убедително превъзходство над останалите участници. Финландките победиха България с 4:1, разгромиха Турция с 6:0, а в последния си двубой се наложиха над Чехия със 7:0.