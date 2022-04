Българката Пенка Кунева спечели награда "Грами"

Слушай новината

Българската композиторка Пенка Кунева е в екипа, който спечели награда "Грами" на тазгодишната церемония, която се проведе в Лас Вегас. Кунева бе отличена за музиката към филма "Women warriors". Продукцията е посветена на активистки, които се борят за правата на жените.

Саундтракът на филма беше номиниран в категория "Класическа колекция". Българката е написала 7 от общо 14 глави.

Пенка Кунева е сред малкото жени композитори в Холивуд. Работи като композитор и оркестратор повече от 20 години.

Кунева е завършила Националното музикално училище "Любомир Пипков" в София с пиано и Националната музикална академия с теория. През 1990 г. заминава за САЩ със стипендия за обучение по композиция в университета "Дюк". През 1997 г. защитава докторат по композиция в и започва кариера на композитор в Холивуд.

Коя е Пенка Кунева - вижте тук: Пенка Кунева - още една българска следа в Холивуд

На тазгодишните награди "Грами" триумфира джазменът и ръководител на група Джон Батист.

Батист, който е бендлидер в късното шоу на Стивън Колбер, получи 5 статуетки, включително топ наградата - албум на годината за джаз албума си "We Are", вдъхновен от движението "Black Lives Matter".

Останалите призове на Джон Батист, който водеше по номинации с 11 на брой, са за най-добро музикално видео за "Freedom" - ярък трибют за Ню Орлиънс, и награда за композицията и аранжимента на песните за анимацията "За душата" на "Пиксар".

Дуото "Силк соник" в състав Бруно Марс и Андерсън Паак спечели другите две водещи награди "Грами" - за песен и запис на годината за хита си "Leave the Door Open", вдъхновен от 70-те години на миналия век.

Деветнадесетгодишната тийн сензация Оливия Родриго, прочула се със сърцераздирателната балада "Drivers License" от дебютния ѝ албум "Sour", спечели четвъртата водеща награда за най-добър нов изпълнител. Към нея певицата прибави още две отличия.

Един от ключовите моменти на церемонията беше включването на президента на Украйна Володимир Зеленски.

"Какво се противопоставя най-много на музиката? Мълчанието на разрушените градове и убитите хора. Запълнете тишината с вашата музика. Подкрепете ни по всеки възможен начин. С всичко друго, но не и с мълчание", призова Зеленски в предварително записаното си послание.

Церемонията за наградите "Грами" - водещите отличия в света на музиката, трябваше да се проведе през януари, но беше отложена заради увеличаването на случаите на зараза с коронавирус. Шоуто освен това беше преместено от Лос Анджелис в Лас Вегас. Звездите преминаха по червения килим, а хиляди зрители препълниха залата, за разлика от миналата година, когато събитието беше на открито пред малобройна публика.

Ето списък на победителите в основните категории на 64-ите годишни награди "Грами":

Джазменът и ръководител на група Джон Батист оглави вечерта с пет награди, включително за албум на годината.

Ретро изпълнителят Silk Sonic - груповият проект на Бруно Марс и Anderson .Paak - спечели четири награди, включително за запис и песен на годината. Поп сензацията Оливия Родриго беше обявена за най-добър нов изпълнител.

В останалите основни категории наградите бяха разпределени така:

Албум на годината: Джон Батист, "We Are"

Запис на годината (цялостно изпълнение на песен): Silk Sonic, "Leave The Door Open"

Песен на годината (най-добро авторско изпълнение на песен): "Брандън Андерсън, Кристофър Броуди Браун, Дърнст Емил II и Бруно Марс, автори на песни (Silk Sonic)

Най-добър нов изпълнител: Оливия Родриго

Най-добър музикален видеоклип: Джон Батист, "Freedom"

Най-добър рап албум: Tyler, The Creator, "Call Me If You Get Lost" -

Най-добро рап изпълнение: Бейби Ким с участието на Кендрик Ламар, "Family Ties".

Най-добър рок албум: Foo Fighters, "Medicine At Midnight"

Най-добър поп вокален албум: Оливия Родриго, "Sour"

Най-добро поп солово изпълнение: Оливия Родриго, "drivers license"

Най-добър световен музикален албум: Анжелика Киджо, "Mother Nature"

Снимки: БГНЕС, БНТ