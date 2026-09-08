Българската антарктическа база ще получи нов телескопичен товарач

Нов телескопичен товарач „Маниту“ за българската антарктическа програма ще получи като дарение Софийският университет „Св. Климент Охридски“. Това съобщи дарителят на машината - компанията „Асарел Медет" АД.

На 17 септември от шоурум в столичния район „Панчарево" ще бъде предадено дарението за българската антарктическа база „Св. Климент Охридски“ на остров Ливингстън.

В Деня на София председателят на Надзорния съвет на „Асарел-Медет“ АД Димитър Цоцорков ще предаде на проф. Христо Пимпирев, директор на Националния център за полярни изследвания при Софийския университет „Св. Климент Охридски", ключовете за модерната машина, доставена от „Евромаркет кънстракшън“.

Машината е специално оборудвана и пригодена за работа в суровите условия на Антарктида и ще подпомага логистичните и строителни дейности на българските полярници. Това е втората многофункционална машина „Маниту“, която панагюрската компания осигурява за българската база на Ледения континент, се казва в съобщението. Първата беше дарена през 2014 г. и по думите на проф. Христо Пимпирев българските полярници „влязоха в 21-ви век“. Дванадесет години по-късно подкрепата на компанията за българските антарктически експедиции продължава да се развива. Фирмата е сред партньорите на българските полярни изследователи още от 1995 г., се припомня в съобщението.