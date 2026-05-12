Един загинал и 16 ранени при тежка катастрофа край София
Български ученици спечелиха два сребърни медала от олимпиада по експериментални науки

Участниците решаваха задачи по физика, химия и биология

Български ученици спечелиха два сребърни медала от олимпиада по експериментални науки
Снимка: МОН
Български ученици спечелиха два сребърни медала от Европейската олимпиада по експериментални науки EOES 2026 в Лунд, Швеция.

В състезанието участваха 46 отбора от 23 държави, а България беше представена от два отбора. В първия участваха Виктор Георгиев от СМГ, Никола Колев и Александър Стаменов от НПМГ, а във втория – Йордан Петков от Американския колеж в София, Филип Танчев и Айя Видас от НПМГ. Учениците са сред първенците от националните олимпиади по химия и биология и националното Есенно състезание по физика.

Олимпиадата е по експериментални науки и включва практически задачи по физика, химия и биология.

Учениците изследваха захарни разтвори, фотосинтеза и ензими. В една от задачите извличаха захар от цвекло, а след това чрез специални анализи определяха какъв е нейният вид.

В друг кръг задачите бяха свързани с водата и нейното пречистване. Участниците използваха различни лабораторни техники и научни методи.

Отличията бяха връчени от носителката на Нобелова награда по физика за 2023 година Ан Л‘Юлийе.

Ръководители на българските отбори са доц. д-р Христина Андреева, гл. ас. д-р Калина Пачеджиева от СУ „Св. Кл. Охридски“ и Владимир Цветков от ЧСУ „Роналд Лаудер“.

Страната ни ще бъде домакин на олимпиадата през 2027 година.

