Един загинал и 16 ранени при тежка катастрофа край София
Пейки като книги и обновен музей посрещат туристите във Вършец

Вършец, известен с минералната си вода и чистия въздух, вече има две нови пейки във формата на книга.

Едната е посветена на д-р Дамян Иванов – човекът, който поставя началото на лечението с минерална вода в града и създава първата минерална баня. Той е и основател на Слънчевата градина – един от най-големите паркове в България.

Другата пейка е посветена на Христо Ботев и е поставена близо до негов паметник.

На двете пейки са изписани известни цитати, а идеята е хората да могат да си починат и едновременно с това да научат повече за историята на града.

След осем години отново отвори врати и музеят във Вършец. Сградата е ремонтирана, а само за два месеца е посетена от стотици хора.

В музея посетителите могат да проследят историята на района – от траките и римляните до съвременността.

Един от символите на Вършец е древната бронзова статуя на Телесфор – бог на здравето и възстановяването.

В музея има различни експозиции, свързани с историята, минералната вода, бита и културата на региона.

