Българските биатлонисти тренират на олимпийското трасе в Антерселва

Българските биатлонисти вече тренират на трасето преди церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д‘Ампецо. Тимът се намира в Антерселва, където ще се проведат състезанията в биатлона. Страната ни е с пълни квоти – четири жени и четирима мъже. Според информацията Благой Тодев се възстановява след прекарано заболяване, но останалите състезатели са здрави и готови за стартовете.

Родните биатлонисти ще дефилират на откриването в Кортина д’Ампецо. Знаменосец ще е Владимир Илиев, който ще участва за пети път на най-големия спортен форум.

Състезанията в биатлона са на познато място за световния елит - Антхолц-Антерселва. Разположена на 1600 метра надморска височина, сред величествените алпийски върхове близо до австрийската граница, арената ще побере 19 000 зрители. Това прави съоръжението и с най-голям капацитет сред всички останали на Зимните игри в Милано-Кортина 2026.

В Антхолц-Антерселва се провеждат стартове за Световната купа от 1971 година. Мястото е било домакин и на шест световни първенства. Специално за Игрите съоръжението беше реновирано, като е добавен участък от пистата, който минава над стрелбището, предлагайки още по-вълнуваща гледка за зрителите.