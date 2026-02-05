БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с...
Чете се за: 03:25 мин.
Интимност на показ: Гинекологът д-р Венелин Иванов и...
Чете се за: 01:35 мин.
Време е за подаването на заявление за участие в матурите...
Чете се за: 02:32 мин.
Скандалът с изтеклите записи: Властите влязоха в 8 адреса...
Чете се за: 02:07 мин.
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Чете се за: 12:22 мин.
Отново е обявено частично бедствено положение в община...
Чете се за: 02:27 мин.
Първата в света трансплантация на лице: Пред БНТ говори...
Чете се за: 05:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Българските биатлонисти тренират на олимпийското трасе в Антерселва

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:35 мин.
Спорт
Запази

Благой Тодев се възстановява от заболяване.

българските биатлонисти тренират олимпийското трасе антерселва
Снимка: Български олимпийски комитет
Слушай новината

Българските биатлонисти вече тренират на трасето преди церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д‘Ампецо. Тимът се намира в Антерселва, където ще се проведат състезанията в биатлона. Страната ни е с пълни квоти – четири жени и четирима мъже. Според информацията Благой Тодев се възстановява след прекарано заболяване, но останалите състезатели са здрави и готови за стартовете. 

Родните биатлонисти ще дефилират на откриването в Кортина д’Ампецо. Знаменосец ще е Владимир Илиев, който ще участва за пети път на най-големия спортен форум.

Състезанията в биатлона са на познато място за световния елит - Антхолц-Антерселва. Разположена на 1600 метра надморска височина, сред величествените алпийски върхове близо до австрийската граница, арената ще побере 19 000 зрители. Това прави съоръжението и с най-голям капацитет сред всички останали на Зимните игри в Милано-Кортина 2026.

В Антхолц-Антерселва се провеждат стартове за Световната купа от 1971 година.  Мястото е било домакин и на шест световни първенства. Специално за Игрите съоръжението беше реновирано, като е добавен участък от пистата, който минава над стрелбището, предлагайки още по-вълнуваща гледка за зрителите.  

Свързани статии:

Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Чете се за: 18:40 мин.
Гледайте церемонията по откриване на Зимните олимпийски игри в петък по БНТ 1 и БНТ 3
Гледайте церемонията по откриване на Зимните олимпийски игри в петък по БНТ 1 и БНТ 3
Прякото предаване започва в 21:00 ч.! Не го пропускайте,...
Чете се за: 00:22 мин.
Гледайте новините и в Метрото Metro

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Митов разпореди проверка на организацията, свързана със случая "Петрохан"
2
Митов разпореди проверка на организацията, свързана със случая...
Слави Трифонов за случая "Петрохан": Мафията убива така
3
Слави Трифонов за случая "Петрохан": Мафията убива така
Гледайте церемонията по откриване на Зимните олимпийски игри в петък по БНТ 1 и БНТ 3
4
Гледайте церемонията по откриване на Зимните олимпийски игри в...
Божидар Божанов за случая "Петрохан": Институциите да разследват, а не да се правят на филмови критици
5
Божидар Божанов за случая "Петрохан": Институциите да...
СПЕЦИАЛНО: Кой е собственикът на "хижата на ужасите" Ивайло Калушев?
6
СПЕЦИАЛНО: Кой е собственикът на "хижата на ужасите"...

Най-четени

Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
1
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
2
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
3
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
4
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Три тела са открити в хижа в близост до прохода Петрохан (СНИМКИ)
5
Три тела са открити в хижа в близост до прохода Петрохан (СНИМКИ)
Дръзка кражба в автобус на столичния градски транспорт, извършителката е заловена
6
Дръзка кражба в автобус на столичния градски транспорт,...

Още от: Зимни

Линдзи Вон: Не се отказвам
Линдзи Вон: Не се отказвам
Весела Лечева пристигна в Милано, много нов сняг за сноубордистите в Ливиньо Весела Лечева пристигна в Милано, много нов сняг за сноубордистите в Ливиньо
Чете се за: 01:22 мин.
Антон Синапов: Има реални шансове за медал в Милано/Кортина, зимните спортове в България направиха огромен прогрес Антон Синапов: Има реални шансове за медал в Милано/Кортина, зимните спортове в България направиха огромен прогрес
Чете се за: 02:32 мин.
Последният олимпийски танц на Джеси Дигинс Последният олимпийски танц на Джеси Дигинс
Чете се за: 05:25 мин.
Засилени мерки за сигурност на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина Засилени мерки за сигурност на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина
Чете се за: 01:25 мин.
Олимпийският огън е все по-близо до Милано Олимпийският огън е все по-близо до Милано
Чете се за: 01:20 мин.

Водещи новини

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Интимност на показ: Гинекологът д-р Венелин Иванов и съпругата му са задържани за 24 часа Интимност на показ: Гинекологът д-р Венелин Иванов и съпругата му са задържани за 24 часа
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
КЕВР: Броят на жалбите за завишени сметки е 0 КЕВР: Броят на жалбите за завишени сметки е 0
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Отново е обявено частично бедствено положение в община Ардино Отново е обявено частично бедствено положение в община Ардино
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Обвиняемата за насилие над животни в с.Царевец жена остава в ареста
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Митов разпореди проверка на организацията, свързана със случая...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Между "продуктивни" и "не лесни": Докъде...
Чете се за: 03:25 мин.
По света
Зад завесата на Олимпийските игри - пица, паста и необичаен жертвеник
Чете се за: 02:47 мин.
Европа
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ