Вижте номерата на партиите и коалициите в бюлетината за...
Чете се за: 01:35 мин.
Коледни и великденски добавки ще се дават на най-бедните...
Чете се за: 03:05 мин.
Премиерът Андрей Гюров: Масовото участие на гражданите ще...
Чете се за: 02:17 мин.
Трагедията край Маслен нос: Какви са версиите за...
Чете се за: 03:37 мин.
Спецакция срещу купения вот се провежда във Варненска област
Чете се за: 02:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Българските състезатели завоюваха редица отличия на Балканиадата по лека атлетика за ветерани в Словения

Българските състезатели завоюваха редица отличия на Балканиадата по лека атлетика за ветерани в Словения
Българските състезатели спечелиха редица отличия на Балканиадата по лека атлетика за ветерани, която се проведе в Нове Место (Словения).

По две титли завоюваха Вяра Георгиева-Първанова (над 45 години) на 60 и на 200 метра, Веселин Божилов (над 55 години) на 400 и на 800 метра, Ели Божилова (над 50 години) на 400 и на 800 метра, Боян Костов (над 35 години на диск и на гюле и Йорданка Янкулова (над 55 години на скок дължина и троен скок, съобщават от БФЛА.

Класиране на родните спортисти в топ 3 на Балканиадата:
- Бистра Алексиева (60 години) – първо място на 3000 спортно ходене, трето място на 3000 метра
- Нели Борисова – второ място на чук, трето място място на диск
- Живко Желев (50 години) - първо място на 60 метра
- Мариян Стоянов (50 години) - трето място на 60 метра
- Вяра Георгиева-Първанова (45 години) - първо място на 60 метра, първо място на 200 метра
- Ива Йорданова-Ангелова (45 години) - трето място на 60 метра
- Йорданка Жечева (55 години) - второ място на 60 метра, второ място на гюле
- Петьо Христов (65 години) - второ място на 60 метра
- Мариела Бандрева (40 години) - второ място на 60 метра
- Веселин Божилов (55 години) - първо място на 400 метра, първо място на 800 метра
- Емил Николов (55 години) - второ място на 400 метра
- Ели Божилова (50 години) - първо място на 400 метра, първо място на 800 метра
- Каролина Николова (55 години) - първо място на 400 метра
- Ива Йорданова-Ангелова (45 години) - второ място на 400 метра
- Катя Семкова (60 години) - второ място на 400 метра
- Малина Иванова - второ място на 1500 метра, второ място на 800 метра, второ място на 3000 метра
- Георги Първанов (35 години) - второ място на 400 метра, второ място на 800 метра
- Венцислава Атанасова (50 години) - второ място на скок височина
- Боян Костов (35 години) - първо място на диск, първо място на гюле
- Тони Велков (35 години) - второ място на диск, второ място на гюле,
- Ангел Ангелов (35 години) - трето място на диск, трето място на гюле
- Йорданка Янкулова (55 години) - победи на скок дължина и троен скок
- Ивелин Симеонов (50 години) - първо място на 200 метра
- Росен Германов (60 години) - първо място на копие
- Татяна Николова (60 години) - първо място в скока на дължина
- Даниела Христова (60 години) - второ място на гюле
- Васил Николов (70 години) - второ място на 60 метра с препятствия, трето място на 800 метра
- Лъчезар Борисов (60 години) - второ място на гюле
- Бонка Пенева (65 години) - трето място на гюле
- Цветан Здравков (45 години) - трето място в скока на височина

ТОП 24

Трагедията край Маслен нос: Какви са версиите за потъването на риболовния кораб?
1
Трагедията край Маслен нос: Какви са версиите за потъването на...
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на 15-годишното момче заяви пълно доверие в работата на прокуратурата
2
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на...
Лидерски сблъсъци и нови играчи по пътя към 52-рия парламент
3
Лидерски сблъсъци и нови играчи по пътя към 52-рия парламент
Вижте номерата на партиите и коалициите в бюлетината за изборите на 19 април
4
Вижте номерата на партиите и коалициите в бюлетината за изборите на...
Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален скрининг
5
Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален...
Предстои понижение на температурите през следващите дни
6
Предстои понижение на температурите през следващите дни

Най-четени

Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен апартамент в София
1
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен...
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
2
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от Великобритания и САЩ
3
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от...
Варненско семейство плаща с месеци завишени сметки за ток, проблемът – в електромера
4
Варненско семейство плаща с месеци завишени сметки за ток,...
Десетки ранени в Израел след удари с ирански ракети
5
Десетки ранени в Израел след удари с ирански ракети
Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас
6
Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас

Още от: Лека атлетика

БНТ 3 ще излъчи световното първенство по лека атлетика в зала в Торун
БНТ 3 ще излъчи световното първенство по лека атлетика в зала в Торун
Пътен инцидент забави българските национали по пътя към Торун преди предстоящото световното първенство по лека атлетика в зала
Александра Начева: Искам да покажа най-доброто от себе си
Георги Павлов: Самото участие на световното първенство в зала е голям успех за нашите атлети
Христо Илиев: Отивам на световното първенство с амбицията за финал
Никола Караманолов: Чакам с голямо нетърпение световния шампионат по лека атлетика
Водещи новини

Вижте номерата на партиите и коалициите в бюлетината за изборите на 19 април
Вижте номерата на партиите и коалициите в бюлетината за изборите на...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Депутатите приеха окончателно удължителния закон за бюджета Депутатите приеха окончателно удължителния закон за бюджета
Чете се за: 00:12 мин.
У нас
Коледни и великденски добавки ще се дават на най-бедните по закон Коледни и великденски добавки ще се дават на най-бедните по закон
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Атаки срещу военна и енергийна инфраструктура в Иран Атаки срещу военна и енергийна инфраструктура в Иран
Чете се за: 04:47 мин.
По света
Акции срещу купуването на гласове във Варненско и Хасковско
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Опасност в Средиземно море: Повреден руски танкер с риск от експлозия
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Увеличава се броят на заразените с менингит B във Великобритания
Чете се за: 03:02 мин.
По света
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
