Българските сноубордисти излизат на старт в Рогла

Българските олимпийци в алпийския сноуборд ще участват в последния старт за Световната купа преди зимните игри в Милано и Кортина. Надпреварата е на 31 януари в Рогла, Словения, а финалите в паралелния гигантски слалом започват в 14 часа и ще се излъчват на живо по БНТ3.

На старта ще застанат Радослав Янков, Тервел Замфиров, Малена Замфирова и Александър Кръшняк.

В класирането за малката купа в паралелния гигантски слалом Радослав Янков е девети с 206 точки, Тервел Замфиров е 13-ти със 190, Александър Кръшняк е 45-ти със 7 точки, а при жените Малена Замфирова е 10-та с 237 точки.

В генералното класиране на паралелните дисциплини след 10 от общо 17 старта Янков отново е девети с 231 точки, Тервел Замфиров е 11-ти с 228, Кръшняк е 25-ти със 113, а Малена Замфирова заема 10-то място с 308 точки.

Това е последна проверка на формата преди големия олимпийски старт. Пожелаваме успех на българските състезатели в Рогла. Българите можем.