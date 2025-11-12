Българският национален отбор по футбол до 19 г. започна евроквалификациите с равенство

Юношеският национален отбор на България (до 19 години) завърши наравно 1:1 с Унгария в първия си мач от група 2 на европейските квалификации. Срещата се игра в Дьор (Унгария), където ще се проведе и целият турнир.

Българският отбор имаше тотална доминация преди почивката, като отправи 10 удара във вратата на унгарците срещу само два. Но резултатът беше минимален за българите – едва 1:0 след чудесната комбинация на Филип Гигов и Марто Бойчев, който откри в 19-ата минута.

Унгарите влязоха през второто полувреме много активно и началото беше тяхно. В 54-ата минута те успяха да изравнят чрез Барна Пол, който се разписа след подаване на Хунор Немет от свободен удар.

Финалната част от мача беше белязана от българско надмощие, като топката остана в унгарското поле, но така и не се намери кой да нанесе точен изстрел. В 93-ата минута Калоян Божков преодоля последователно трима унгарци, но умората си каза думата и от дъгата на наказателното поле стреля над гредата.

Селекционерът на България Атанас Рибарски не можеше да разчита на контузените Валери Владимиров и Стефан Смъркалев.

В другата среща по-рано днес Франция победи Фарьорските острови с 4:0, като "сините" са следващия съперник на България на 15 ноември от 14:00 часа. Унгария тогава играе с Фарьорските острови, а третите мачове са на 18 ноември от 18:30 часа по едно и също време. България ще срещне момчетата от северния атлантически архипелаг, а Франция ще играе с Унгария.

Напред към втория елитен квалификационен кръг продължават първите два отбора в групата, а третият също може да отиде там, ако се превърне в най-добър от всичките 13 трети състава.