Енергийната комисия отхвърли ветото на президента за...
Чете се за: 02:15 мин.
България впечатли с рекордна победа на старта в...
Чете се за: 03:00 мин.
Кучето в кв. "Разсадника" е било прегазено...
Чете се за: 02:00 мин.
Президентът Радев наложи вето върху промените за особения...
Чете се за: 03:22 мин.
ВСС освободи Даниела Талева като ад хок прокурор
Чете се за: 00:37 мин.
Казусът "Коцев": Варненският кмет ще изпълнява...
Чете се за: 01:00 мин.
Росен Желязков: До края на годината очакваме третото...
Чете се за: 01:22 мин.
Президентът Румен Радев с критики към властта за особения...
Чете се за: 01:45 мин.

Българският национален отбор по футбол до 19 г. започна евроквалификациите с равенство

Чете се за: 02:15 мин.
Спорт
Възпитаниците на Атанас Рибарски стигнаха до точка в мача с Унгария.

Български национален отбор по футбол за мъже до 19 г.
Снимка: startphoto.bg
Юношеският национален отбор на България (до 19 години) завърши наравно 1:1 с Унгария в първия си мач от група 2 на европейските квалификации. Срещата се игра в Дьор (Унгария), където ще се проведе и целият турнир.

Българският отбор имаше тотална доминация преди почивката, като отправи 10 удара във вратата на унгарците срещу само два. Но резултатът беше минимален за българите – едва 1:0 след чудесната комбинация на Филип Гигов и Марто Бойчев, който откри в 19-ата минута.

Унгарите влязоха през второто полувреме много активно и началото беше тяхно. В 54-ата минута те успяха да изравнят чрез Барна Пол, който се разписа след подаване на Хунор Немет от свободен удар.

Финалната част от мача беше белязана от българско надмощие, като топката остана в унгарското поле, но така и не се намери кой да нанесе точен изстрел. В 93-ата минута Калоян Божков преодоля последователно трима унгарци, но умората си каза думата и от дъгата на наказателното поле стреля над гредата.

Селекционерът на България Атанас Рибарски не можеше да разчита на контузените Валери Владимиров и Стефан Смъркалев.

В другата среща по-рано днес Франция победи Фарьорските острови с 4:0, като "сините" са следващия съперник на България на 15 ноември от 14:00 часа. Унгария тогава играе с Фарьорските острови, а третите мачове са на 18 ноември от 18:30 часа по едно и също време. България ще срещне момчетата от северния атлантически архипелаг, а Франция ще играе с Унгария.

Напред към втория елитен квалификационен кръг продължават първите два отбора в групата, а третият също може да отиде там, ако се превърне в най-добър от всичките 13 трети състава.

#Български национален отбор по футбол за юноши до 19 години

Томас Тухел: Кейн, Белингам и Фодън не могат да играят в един и същи стартов състав
Томас Тухел: Кейн, Белингам и Фодън не могат да играят в един и същи стартов състав
Турската футболна федерация започна дисциплинарно разследване по случая със залаганията
Чете се за: 02:22 мин.
Роб Едуардс е новият мениджър на Уулвърхемптън
Чете се за: 01:10 мин.
Черно море постигна класическа победа над Добруджа в контрола
Чете се за: 01:45 мин.
ЦСКА 1948 на лагер в Банско
Чете се за: 00:40 мин.
Гледайте световната квалификация Турция – България в събота по БНТ 1 и БНТ 3
Чете се за: 00:37 мин.

Гарантирана ли е сигурността на доставките на горива?
Гарантирана ли е сигурността на доставките на горива?
Чете се за: 06:07 мин.
У нас
Търговската мрежа на "Лукойл България" ще функционира в нормален режим, заявиха от компанията
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Енергийната комисия отхвърли ветото на президента за "Лукойл"
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
На съд за жестокост към животни – Красимир Георгиев и Габриела Сашова обвинени в особено мъчителни убийства
Чете се за: 00:57 мин.
Сигурност и правосъдие
Мерките срещу мръсния въздух: От 1 декември влиза в сила...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Украйна спира преговорите с Русия - какъв е отговорът на Москва
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Нов епизод от скандала "Епстийн": Демократи публикуваха...
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Приключение с балон от Германия до България: Рисковано пътуване...
Чете се за: 02:45 мин.
Регионални
