Българският отбор по спортна гимнастика потегли за световното в Джакарта

от БНТ

Чете се за: 02:20 мин.
Спорт


При жените големите надежди са свързани с Валентина Георгиева, а при мъжете ще ни представляват имена като Еди и Кевин Пеневи.

Българският отбор по спортна гимнастика потегли за световното в Джакарта
Снимка: БФ Гимнастика


Българският национален отбор по спортна гимнастика замина за Джакарта, където е се проведе световното първенство. Шампионатът в столицата на Индонезия ще се състои от 19 до 25 октомври.

Големите надежди при жените са свързани с Валентина Георгиева. До петата на Олимпийските игри в Париж през 2024 година и двукратна европейска вицешампионка на прескок ще застанат Никол Стоименова, бронзова медалистка на греда от Световната купа във Варна, и Виктория Венциславова.

Мъжкият състав ще разчита на Еди и Кевин Пеневи, Даниел Трифонов, Димитър Димитров и Давид Иванов, европейски вицешампион на кон с гривни при младежите.

Очакванията към отбора са високи, след силните участия на родните гимнастици в международните турнири през сезона.

Треньори на националите са Милко Такушев и Филип Янев, съдии - Илия Янев и Нели Танкушева, а водач на делегацията е олимпийският вицешампион на висилка и президент на Българската федерация по гимнастика Красимир Дунев.

От България спортистите ще подкрепя Йордан Йовчев, олимпийски вицешампион на халки и генерален секретар на федерацията.

"Подготовката премина много добре, състезателите имаха редица участия с отлични резултати и финали на Световните купи. Отново залагаме на Валентина Георгиева, както и на братята Пеневи, които са сред най-силните на земя. Конкуренцията е изключителна, но вярвам, че в индивидуалните финали можем да постигнем сериозни резултати", коментира Йовчев.

Той благодари и за подкрепата на председателя на БОК Весела Лечева, която посети отбора в Национална спортна база "Раковски" непосредствено преди заминаването.

"Това беше много силен жест на уважение и допълнителна мотивация за състезателите. Рядко се случват подобни посещения точно преди голямо първенство. Такива моменти показват, че трудът им се цени", допълни легендата на българската гимнастика.

#Световно първенство по спортна гимнастика в Джакарта, Индонезия, 2025 година #Български национален отбор по спортна гимнастика

