Българският премиер пред ООН: Украйна е ключът към световния мир

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:25 мин.
живо премиерът росен желязков произнася реч общото събрание оон
България отбеляза 70 години членство в ООН с реч на премиера Росен Желязков пред 80-ата сесия на Общото събрание. Основният акцент бе войната в Украйна и призивът за уважаване на нейния суверенитет и възстановяване на териториалната ѝ цялост.

„Съединението прави силата – това е посланието, което България предлага на света днес“, заяви премиерът, като подчерта, че надеждата е в обединението, а не в изолацията.

Желязков настоя за реформа в Съвета за сигурност, ограничаване на злоупотребата с правото на вето и по-голяма представителност на Източна Европа. Той очерта и приоритетите на България в рамките на ООН – защита на правата на човека, равенство между половете, овластяване на младите и действия срещу климатичните промени.

"Устойчивото развитие, правата на човека и сигурността са неразривно свързани. България ще продължи да допринася за глобалното развитие, със специален фокус върху Западните Балкани, Източното партньорство и Близкия изток", каза още премиерът.

Основното послание на премиера бе за мир и международно единство, като той определи руската агресия срещу Украйна като глобална заплаха.

