Българско дерби на четвъртфиналите на двойки в Монастир

Ива Иванова и Йоана Константинова ще се изправят една срещу друга, и двете продължават успешно и на сингъл

Българско дерби на четвъртфиналите на двойки в Монастир
Ива Иванова и Йоана Константинова ще се изправят една срещу друга на четвъртфиналите в надпреварата на двойки на турнира по тенис на твърда настилка в Монастир (Тунис) с награден фонд от 15 хиляди долара.

Константинова, в тандем с туркинята Ада Кумру, се класира за тази фаза след убедителна победа над Елена Грекул (Украйна) и Диана Мария Михаил (Румъния) с 6:1, 6:0 за едва 45 минути игра.

От своя страна Иванова, която играе със сръбкинята Елена Милованович и е поставена под номер 1 в схемата на двойки, също продължи напред след успех над италианките Лавиния Лучано и Бенедета Ортенци с 6:2, 6:7(7), 10-2 в оспорван мач, продължил час и половина.

Двете българки демонстрират стабилна форма и в индивидуалната надпревара. Иванова се наложи категорично над Бенедета Ортенци с 6:1, 6:1 и на осминафиналите ще срещне Ада Кумру.

Константинова също продължи напред, след като се справи със Сара Бусафир (Франция) със 7:5, 7:5 в двучасов двубой. В следващия кръг 18-годишната българка, участваща с „уайлд кард“, ще играе срещу третата поставена Елена Милованович за място на четвъртфиналите.

В турнира на двойки участие взе и Виктория Лазарова, която заедно с Инес Делалойе (Швейцария) отпадна след загуба от Сара Виктория Нита (Кюрасао) и Лиа Фернандес (Мексико) с 1:6, 3:6.

