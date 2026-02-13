БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Балкан не допусна грешен ход срещу Берое

от Веселин Михайлов
Чете се за: 03:17 мин.
Спорт
Балканци се върнаха на върха в класирането на НБЛ.

Балкан не допусна грешен ход срещу Берое
Снимка: НБЛ
Слушай новината

Балкан Ботевград регистрира втори пореден успех в НБЛ. Момчетата на Васил Христов сразиха Берое Стара Загора с 94:74 в мач от 21-ия кръг. В „Арена Ботевград“ първото полувреме не даваше предпоставки за подобен изход, но през второто балканци включиха на други обороти и загряха успешно за предстоящата Купа на България, която ще се проведе именно на техен терен от 19 до 22 февруари. Освен това тимът от Ботевград нанесе трето последователно поражение в елита на играчите, водени от Даниел Клечков.

Официален дебют с екипа на „зелените“ направи и новото попълнение – Джейлън Джонсън.

Това се оказа достатъчно за тима от Ботевград да се върне на върха във временното класиране с 16 победи и 3 загуби, докато старозагорският отбор заема петата позиция с 8 успеха и 10 поражения. Следващият мач за Балкан в първенството ще бъде на 4 март, когато ще срещне Ботев 2012, а Берое почива в последния кръг от второто завъртане. Преди това предстои Финалната осмица, където балканци ще спорят със Спартак Плевен на 20 февруари. От своя страна отборът от Стара Загора ще има за съперник Локомотив Пловдив ден по-рано на четвъртфиналите.

Честата смяна на водачеството бе факт на старта. Домакините разчитаха на Демонд Робинсън, Димитър Димитров и Николай Грозев, а от другата страна успешно отговаряха Милен Захариев, Александър Матушев и Дейлън Уилямс. Това обаче не попречи на балканци да стигнат до аванс от 2 точки в края на дебютната част.

„Зелените“ съумяха да се радват на крехка преднина и в началото на втория период чрез Илиян Пищиков и Андрей Иванов. Александър Милов и Матушев се опитаха да спрат пропадането за старозагорския отбор с точни стрелби зад дъгата, но Грозев се активизира и тимът от Ботевград се изстреля при 43:37 на голямата почивка.

Джак Пейгънкоф и Робинсън улесниха ситуацията за домакините, които не се забавиха с натрупването на двуцифрена преднина в началото на второто полувреме. До края на третата част старозагорци не отвърнаха подобаващо и „зелено-белите“ се отскубнаха с 14 точки. Във финалната десетка двуцифрената разлика остана непокътната и това бе всичко.

Демонд Робинсън приключи с 16 точки и 6 борби. Николай Грозев и Алекс Симеонов нанизаха по 12 точки, Андрей Иванов (7 овладени под двата ринга топки) и Димитър Димитров (7 овладени под двата коша топки).

Милен Захариев и Александър Матушев приключиха с по 17 точки за Берое.

