Балкан остана без отговор и в реванша с Раста за ФИБА Къп

Българският тим има един последен шанс да продължи напред като "щастлив губещ".

БК Балкан Ботевград
Снимка: БТА
Слушай новината

Балкан (Ботевград) допусна второ поражение от германския Раста (Фехта) със 79:86 (20:14, 13:27, 23:20, 20:26) като домакин в "Арена Ботевград" в реванша от квалификациите на баскетболния турнир за мъже ФИБА Къп (Купата на ФИБА Европа).

Българският тим загуби първия двубой в Германия с 16 точки - 63:79 и се нуждаеше от успех с по-голяма разлика, за да си гарантира класиране за груповата фаза.

Победителите в седемте квалификационни двойки ще намерят място в основната фаза на ФИБА Къп, а такова ще получат и три "щастливи губещи", като това остава последният шанс за Балкан.

Ботевградчани изиграха добра първа четвърт в "Арена Ботевград", в която поведоха с 8 точки, а след 10 минути игра авансът им бе 20:14. Раста обаче скъси дистанцията и постепенно Балкан изгуби инициативата, а гостите започнаха да трупат преднина, която достигна 8 точки - 41:33, в края на първото полувреме.

В средата на третия период Балкан вече изоставаше с 12 точки при 40:52, а преди финалните 10 минути отборът на Раста водеше с 64:53. Гостите контролираха мача в последната четвърт, а най-голямата им преднина достигна 14 точки.

Джак Пагенкопф беше най-резултатен за Балкан с 22 точки, 9 борби и 6 асистенции, а Илиян Пищиков се отчете с 16 точки, 3 борби и 2 асистенции.

За победителите от Раста Томи Кузе отбеляза 17 точки и 4 борби, докато Алонзо Върдж допринесе с 16 точки, 2 борби и 6 асистенции.

