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Балкан привлече специалист с опит в НБА в щаба на Бождан Караичич

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Американецът О'Нийл Холдър става помощник-треньор на шампионите преди дебютното им участие в Еврокъп

Балкан привлече специалист с опит в НБА в щаба на Бождан Караичич
Снимка: Facebook/Balkan Botevgrad
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Баскетболният шампион на България Балкан Ботевград продължава подготовката си за новия сезон не само със селекция на терена, но и с подсилване на треньорския щаб. Ботевградчани официално обявиха привличането на американския специалист О'Нийл Холдър, който ще бъде част от екипа на старши треньора Бождан Караичич.

Холдър пристига в Ботевград със сериозен опит зад гърба си, включително и работа в най-силното баскетболно първенство в света – НБА. Американецът е бил част от щаба на Атланта Хоукс, където е изпълнявал ролята на асистент по видео анализа.

Преди работата си в НБА новият помощник-треньор на Балкан е трупал опит и в колежанския баскетбол в САЩ като част от Монклер Стейт Юнивърсити.

"БК Балкан посреща нов асистент-треньор – О'Нийл Холдър. Американецът идва при нас с опит от НБА – работил е като асистент видео анализ в щаба на Атланта Хоукс, а там носи своя треньорски опит от Монклер Стейт Юнивърсити“, обявиха от клуба.

Привличането на Холдър е поредна стъпка от сериозната подготовка на Балкан за предстоящата кампания. Българският шампион изгражда състава и щаба си с поглед към дебютното участие в Еврокъп, което ще постави отбора пред значително по-сериозна международна конкуренция.

Промени настъпиха и в управленската структура на клуба. В края на юли бившият български национал Божидар Аврамов беше назначен за спортен директор на Балкан и вече участва в изграждането на проекта за новия сезон.

#О'Нийл Холдър #БК Балкна Ботевград

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