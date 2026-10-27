Балкан се предаде пред Йордан Минчев и Манреса в Еврокъп (ВИДЕО)

Балкан ще продължи да чака за своя първи успех при дебютния си сезон в Еврокъп. Действащите шампиони в НБЛ отстъпиха пред Йордан Минчев и Манреса с 65:76 в среща от петия кръг в група D, изиграна в "Арена Ботевград". Селекцията на Богдан Караичич показа добро лице, особено през първите три четвърти, но в заключителната се предаде пред състава, воден от Диего Окампо, допускайки пети пореден грешен ход. От своя страна испанците се пребориха за втори последователен успех във втория по сила турнир на Евролигата.

В игра след известно отсъствие за балканци се завърна Джаванте МакКой, който лекуваше контузия.

По този начин "зелените" имат пет загуби на сметката си и остават твърдо на последното място във временното класиране, а срещу името на участника в Лига Ендеса личат три успеха и две поражения. На 4 ноември (сряда) Балкан ще има визита на Телеком Босна, докато Минчев и компания ще гостуват на Лиеткабелис.

Шеметното темпо властваше в откриващите минути, предложили поделено надмощие. Гостите вдигнаха оборотите в защита, а Лукас Бюфърт и Лукаш Коленда обединиха усилия, за да нарушат статуквото и да се радват на актив от 8 точки в края на встъпителния период.

Not on Nick Ongenda’s watch! A big-time rejection from the @BasquetManresa big man! #RoadToGreatness https://t.co/eG5etEmhA9 — BKT EuroCup (@EuroCup) October 27, 2026

Надигането на глава в дефанзивен план, както и искрата, дадена от пейката на Гаел Бониля, вдъхновиха домакините да мечтаят за водачеството в хода на следващата десетка. Джаванте МакКой пое щафетата и „зелените“ не се отказаха от мисията за обрата, но Джей Ди Ноте сложи край на мъките в нападение за испанците, които се оттеглиха при 39:36 в съблекалнята.

How did Javante McCoy make that?! What a circus finish from the Balkan Botevgrad guard! #RoadToGreatness https://t.co/q0qX0H1usN — BKT EuroCup (@EuroCup) October 27, 2026

Безплодните атаки и заплетоха интригата на старта на третата част, която трудно можеше да се похвали с висока резултатност. По-добрите решения, взети в защита, предоставиха възможността на участника в Лига Ендеса да си извоюва 4-точков актив след 30 минути игрово време.

Ник Огненда и Ноте бяха в основата на това гостуващият отбор да доближи двуцифрените изражения при откриването на заключителната четвърт. МакКой отново бе светлият лъч надежда, оставяйки вратичка за обрат на балканци. Последва наказателна акция, основно дело на Бюфърт и Ноте, за да могат испанците да намерят пътя към двуцифрената преднина и до финалната сирена да не погледнат назад.

Джаванте МакКой увенча завръщането си за Балкан със своите 21 точки. Константин Тошков се разписа с 14.

Йордан Минчев се включи от резервната скамейка за Манреса, но не успя да покаже какво може в офанзивен план. Българският национал не се разписа, приключвайки със 7 борби, 2 асистенции и 1 открадната топка за игрови минути. При стрелбата си той бе 0/4 от средна дистанция и 0/2 отвъд дъгата.

Джей Ди Ноте блесна за победителите с 22 точки, включително и с 4 успешни шута зад арката. Ерик Вила записа 13 и 6 борби, Лукас Бюфърт реализира 10.