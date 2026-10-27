БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Обвиненият за убийството на Слави Бинев остава в ареста
Чете се за: 02:52 мин.
ЦИК обяви резултата от вота, до урните са отишли 1 525...
Чете се за: 01:22 мин.
АПИ: Шофьорите да тръгват с автомобили, готови за зимни...
Чете се за: 01:12 мин.
Застудяване и валежи: Кога идва снегът и кога ще пуснат...
Чете се за: 06:25 мин.
Хари Кейн е новият носител на "Златната топка"
Чете се за: 06:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Балкан се предаде пред Йордан Минчев и Манреса в Еврокъп (ВИДЕО)

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:15 мин.
Спорт
Запази

Действащите шампиони в НБЛ не издържаха срещу испанците.

балкан манреса еврокъп
Слушай новината

Балкан ще продължи да чака за своя първи успех при дебютния си сезон в Еврокъп. Действащите шампиони в НБЛ отстъпиха пред Йордан Минчев и Манреса с 65:76 в среща от петия кръг в група D, изиграна в "Арена Ботевград". Селекцията на Богдан Караичич показа добро лице, особено през първите три четвърти, но в заключителната се предаде пред състава, воден от Диего Окампо, допускайки пети пореден грешен ход. От своя страна испанците се пребориха за втори последователен успех във втория по сила турнир на Евролигата.

В игра след известно отсъствие за балканци се завърна Джаванте МакКой, който лекуваше контузия.

По този начин "зелените" имат пет загуби на сметката си и остават твърдо на последното място във временното класиране, а срещу името на участника в Лига Ендеса личат три успеха и две поражения. На 4 ноември (сряда) Балкан ще има визита на Телеком Босна, докато Минчев и компания ще гостуват на Лиеткабелис.

Шеметното темпо властваше в откриващите минути, предложили поделено надмощие. Гостите вдигнаха оборотите в защита, а Лукас Бюфърт и Лукаш Коленда обединиха усилия, за да нарушат статуквото и да се радват на актив от 8 точки в края на встъпителния период.

Надигането на глава в дефанзивен план, както и искрата, дадена от пейката на Гаел Бониля, вдъхновиха домакините да мечтаят за водачеството в хода на следващата десетка. Джаванте МакКой пое щафетата и „зелените“ не се отказаха от мисията за обрата, но Джей Ди Ноте сложи край на мъките в нападение за испанците, които се оттеглиха при 39:36 в съблекалнята.

Безплодните атаки и заплетоха интригата на старта на третата част, която трудно можеше да се похвали с висока резултатност. По-добрите решения, взети в защита, предоставиха възможността на участника в Лига Ендеса да си извоюва 4-точков актив след 30 минути игрово време.

Ник Огненда и Ноте бяха в основата на това гостуващият отбор да доближи двуцифрените изражения при откриването на заключителната четвърт. МакКой отново бе светлият лъч надежда, оставяйки вратичка за обрат на балканци. Последва наказателна акция, основно дело на Бюфърт и Ноте, за да могат испанците да намерят пътя към двуцифрената преднина и до финалната сирена да не погледнат назад.

Джаванте МакКой увенча завръщането си за Балкан със своите 21 точки. Константин Тошков се разписа с 14.

Йордан Минчев се включи от резервната скамейка за Манреса, но не успя да покаже какво може в офанзивен план. Българският национал не се разписа, приключвайки със 7 борби, 2 асистенции и 1 открадната топка за игрови минути. При стрелбата си той бе 0/4 от средна дистанция и 0/2 отвъд дъгата.

Джей Ди Ноте блесна за победителите с 22 точки, включително и с 4 успешни шута зад арката. Ерик Вила записа 13 и 6 борби, Лукас Бюфърт реализира 10.

#БК Манреса #Еврокъп 2026/2027 #Йордан Минчев  #БК Балкан Ботевград

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте финалите на световното първенство по борба пряко по БНТ 3
1
Гледайте финалите на световното първенство по борба пряко по БНТ 3
Ламин Ямал спечели „Златното момче“ за трета поредна година
2
Ламин Ямал спечели „Златното момче“ за трета поредна...
Дъжд и гръмотевици днес, сняг в събота
3
Дъжд и гръмотевици днес, сняг в събота
Мъж загина при нелепа катастрофа, главен път Е79 е затворен
4
Мъж загина при нелепа катастрофа, главен път Е79 е затворен
След изборите: "Възраждане" с първа пресконференция след вота
5
След изборите: "Възраждане" с първа пресконференция след...
Митничари задържаха над 2,1 млн. заготовки за цигарени кутии и материали за производство на цигари край Монтана
6
Митничари задържаха над 2,1 млн. заготовки за цигарени кутии и...

Най-четени

Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният секретар на МВР
1
Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният...
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал „Павлово“
2
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал...
ЦИК при обработени 100% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на балотаж на 1 ноември
3
ЦИК при обработени 100% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на...
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
4
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
5
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
Бившият началник на НСО: Поведението на Колтуклиева не е журналистика
6
Бившият началник на НСО: Поведението на Колтуклиева не е журналистика

Още от: Баскетбол

Гледайте по БНТ 3 мача Локомотив Пд - Фрибург Олимпик от турнира ФИБА Къп
Гледайте по БНТ 3 мача Локомотив Пд - Фрибург Олимпик от турнира ФИБА Къп
Христо Христев: Целта на Локомотив Пловдив е да постигне максимален брой победи в Европа Христо Христев: Целта на Локомотив Пловдив е да постигне максимален брой победи в Европа
Чете се за: 06:52 мин.
Константин Папазов: Извинявам се на Орлин Николов, но ситуацията е силно преувеличена Константин Папазов: Извинявам се на Орлин Николов, но ситуацията е силно преувеличена
Чете се за: 09:55 мин.
Баскетболният Ботев Академик привлече черногореца Радосав Спасоевич Баскетболният Ботев Академик привлече черногореца Радосав Спасоевич
Чете се за: 02:05 мин.
След драма с продължения, Кливланд измъкна победата от Минесота След драма с продължения, Кливланд измъкна победата от Минесота
Чете се за: 04:42 мин.
От Спартак Плевен скочиха на Константин Папазов (ВИДЕО) От Спартак Плевен скочиха на Константин Папазов (ВИДЕО)
Чете се за: 03:02 мин.

Водещи новини

Обвиненият за убийството на Слави Бинев остава в ареста
Обвиненият за убийството на Слави Бинев остава в ареста
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Председателят на КЕВР: Цените на тока и парното няма да се променят Председателят на КЕВР: Цените на тока и парното няма да се променят
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Платен, отчетен, незавършен: Нов скандал в Сунгурларе заради строежа на дом за хора с увреждания Платен, отчетен, незавършен: Нов скандал в Сунгурларе заради строежа на дом за хора с увреждания
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Семен Новиков спечели титлата в категория до 87 кг класически стил на световния шампионат по борба Семен Новиков спечели титлата в категория до 87 кг класически стил на световния шампионат по борба
Чете се за: 01:20 мин.
Борба
ЦИК обяви резултата от вота, до урните са отишли 1 525 034 българи...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Израелците са изправени пред съдбовен избор - идва ли краят на...
Чете се за: 03:27 мин.
По света
Ваксините срещу грип: В някои лекарски кабинети дозите вече са...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Преобърнатият товарен кораб "Хорив" навлиза в български води
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ