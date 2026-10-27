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Барселона беше глобен с 602 евро след жалба на Атлетико Мадрид заради Хулиан Алварес

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Спорт
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Испанската футболна федерация санкционира каталунския клуб за нарушение на регламента при контактите с аржентинския нападател, докато ФИФА отказа да разгледа случая поради липса на компетентност

Барселона беше глобен с 602 евро след жалба на Атлетико Мадрид заради Хулиан Алварес
Снимка: БГНЕС
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Барселона ще трябва да заплати глоба в размер на 602 евро след решение на Кралската испанска футболна федерация (RFEF) по жалба, подадена от Атлетико Мадрид във връзка с контактите на каталунския клуб с нападателя Хулиан Алварес.

Ръководството на мадридчани сезира испанската футболна централа, след като обвини Барселона в неправомерни контакти с аржентинския национал, който има действащ договор с Атлетико до 30 юни 2030 година.

Според позицията на клуба от Мадрид каталунците е трябвало предварително да уведомят писмено Атлетико, преди да установят контакт с футболиста относно евентуален трансфер.

След разглеждане на случая Испанската футболна федерация е наложила санкция на Барселона на основание член 133 от своя дисциплинарен регламент. Той предвижда наказания за нарушения на регламентарните задължения, определени като леки.

Размерът на глобата е 602 евро, което представлява сравнително незначителна финансова санкция за каталунския клуб.

Атлетико Мадрид е подал жалба и до Международната футболна федерация (ФИФА), но световната футболна централа е преценила, че няма компетентност да се произнесе по случая.

Спорът между двата испански клуба възникна през лятото, когато бъдещето на Хулиан Алварес се превърна в една от обсъжданите теми на трансферния пазар.

Напрежението се засили по време на световното първенство в САЩ, когато аржентинският нападател публично изрази желание за промяна в клубната си кариера.

"Трансфер, защото това е най-доброто за всички страни“, заяви тогава Алварес, с което допълнително засили спекулациите около евентуално негово преминаване в Барселона.

От Атлетико Мадрид приеха действията на каталунския клуб като нарушение на установените процедури и потърсиха съдействие както от националната федерация, така и от ФИФА.

В крайна сметка испанската футболна централа уважи основанието за налагане на дисциплинарна санкция, но определи нарушението като леко.

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#ПФК Барселона #ФК Атлетико Мадрид #Хулиан Алварес

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