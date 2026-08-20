Барселона набеляза 21-годишен германски национал за наследник на Левандовски

Барселона продължава търсенето на нов централен нападател след раздялата с Роберт Левандовски, а сред имената в списъка на каталунския гранд вече е и 21-годишният германски национал Николо Тресолди.

Основният приоритет за атаката на тима, воден от Ханзи Флик, остава Хулиан Алварес. Привличането на нападателя на Атлетико Мадрид обаче се оказва трудна задача и това кара ръководството на Барселона да проучва алтернативни варианти.

Сред тях е и капитанът на Интер Лаутаро Мартинес, но от италианския клуб нямат намерение да се разделят с аржентинския национал. Именно на този фон в полезрението на каталунците е попаднал Тресолди, който направи впечатляващ сезон в Белгия.

Младият нападател реализира 21 гола в 42 мача за Клуб Брюж през сезон 2025/2026, като демонстрира качествата си и на най-високо европейско ниво. Тресолди успя да се разпише срещу Барселона и Атлетико Мадрид в Шампионската лига, което допълнително е привлякло вниманието към представянето му.

Нападателят е роден в Италия, но още като тийнейджър се премества в Германия. Той прекарва седем години в Хановер 96, преди да продължи кариерата си в Клуб Брюж.

Тресолди има солиден опит и с националните формации на Германия, като е отбелязал 12 попадения в 24 срещи за тима до 21 години.

На този етап Хулиан Алварес остава голямата трансферна цел на Барселона, но силното развитие на Тресолди го превръща в една от интересните алтернативи за върха на атаката на каталунците.