Барселона настоя Ямал да бъде съхранен от националния отбор на Испания

Ръководството на Барселона е отправило искане към националния отбор на Испания да освободи Ламин Ямал за предстоящия приятелски мач срещу Египет или да ограничи участието му до едно полувреме, съобщава The Touchline.

Причината за позицията на каталунците е свързана с притеснения относно натоварването на футболиста, особено след като отборът вече загуби един от ключовите си играчи.

Рафиня получи контузия по време на приятелския мач срещу Франция, загубен с 1:2. Бразилецът е с травма на дясното подколянно сухожилие и се очаква да отсъства около пет седмици.

В клуба са разочаровани от ситуацията и не желаят да поемат допълнителен риск с друг важен футболист в състава, особено в решаваща фаза от сезона.