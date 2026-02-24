Барселона отказала 250 млн. евро за суперзвездата си

Президентът на Барселона Жоан Лапорта потвърди, че клубът е отхвърлил оферта на стойност 250 милиона евро за една от най-големите си надежди – Ламин Ямал.

По думите на Лапорта предложението от Пари Сен Жермен е било отправено преди две години, когато испанският национал е бил едва на 17 години.

Joan Laporta: “Paris Saint-Germain offered us €250m for Lamine Yamal two years ago”.



“We turned it down. He was 17 years old — some people thought we were crazy!”, says via @JijantesFC. pic.twitter.com/aKSRbEnLnZ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 23, 2026

"Отказахме им. Той беше на 17 години – някои си помислиха, че сме луди!“, заяви Лапорта, цитиран от журналиста Фабрицио Романо, позовавайки се на Jijantes FC.

Ямал направи своя дебют за първия отбор на Барселона през април 2023 година, когато беше на 15 години и 290 дни, превръщайки се в най-младия футболист в историята на каталунците в Ла Лига.

През настоящия сезон 2025/26 18-годишният офанзивен играч има 33 мача във всички турнири, в които е отбелязал 15 гола и е направил 14 асистенции – показатели, които затвърждават решението на ръководството да задържи един от символите на новото поколение на „Камп Ноу“.