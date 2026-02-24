БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
4 години война: Украйна отбелязва годишнина от инвазията...
Чете се за: 06:02 мин.

Барселона отказала 250 млн. евро за суперзвездата си

Жоан Лапорта разкри, че Пари Сен Жермен е отправил колосална оферта за Ламин Ямал

Барселона отказала 250 млн. евро за суперзвездата си

Президентът на Барселона Жоан Лапорта потвърди, че клубът е отхвърлил оферта на стойност 250 милиона евро за една от най-големите си надежди – Ламин Ямал.

По думите на Лапорта предложението от Пари Сен Жермен е било отправено преди две години, когато испанският национал е бил едва на 17 години.

"Отказахме им. Той беше на 17 години – някои си помислиха, че сме луди!“, заяви Лапорта, цитиран от журналиста Фабрицио Романо, позовавайки се на Jijantes FC.

Ямал направи своя дебют за първия отбор на Барселона през април 2023 година, когато беше на 15 години и 290 дни, превръщайки се в най-младия футболист в историята на каталунците в Ла Лига.

През настоящия сезон 2025/26 18-годишният офанзивен играч има 33 мача във всички турнири, в които е отбелязал 15 гола и е направил 14 асистенции – показатели, които затвърждават решението на ръководството да задържи един от символите на новото поколение на „Камп Ноу“.

#ПФК Барселона #Ламин Ямал

