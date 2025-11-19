Барселона приема Айнтрахт Франкфурт в Шампионската лига на "Камп Ноу"

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Чете се за: 01:07 мин.
Спорт
Двубоят е на 9 декември.

Снимка: БТА
Мачът от 6-ия кръг на Шампионската лига на УЕФА между Барселона и Айнтрахт Франкфурт ще се играе на клубния стадион „Камп Ноу", съобщиха от испанския футболен клуб. Двубоят е насрочен за 9 декември.

„ФК Барселона обявява, че мачът от 6-ия кръг на Шампионската лига срещу Айнтрахт Франкфурт ще се проведе във вторник, 9 декември, на „Камп Ноу". Клубът е доволен, че може да се завърне към мачовете на своя стадион и да продължи напредъка по цялостния проект за трансформация на реновираната арена", се казва в изявление на пресслужбата на Барселона.

„Камп Ноу" беше затворен за ремонт през лятото на 2023 година и Барса играеше домакинските си мачове на олимпийския стадион „Луис Компани", тъй като не беше получил разрешение за ползване на спортната арена. Първият домакински мач след ремонта Барселона ще изиграе срещу Атлетик Билбао.



Свързани статии:

Лионел Меси обратно на "Камп Ноу"
Лионел Меси обратно на "Камп Ноу"
Надявам се, че един ден ще мога да си взема сбогом и като играч,...
Чете се за: 01:37 мин.
Барселона се завърна на "Камп Ноу" след 2 години чакане
Барселона се завърна на "Камп Ноу" след 2 години чакане
Футболистите направиха открита тренировка пред 22 хиляди свои...
Чете се за: 01:27 мин.
