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Баскетболните младежи до 20 г. влетяха с гръм и трясък в Топ 8 на европейското

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
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Три поред за състава на Тодор Тодоров и първо място в групата на шампионата в Братислава.

българия u20 дания u20 европейско първенство младежи братислава
Снимка: fiba.com
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Българският национален отбор по баскетбол за младежи до 20-годишна възраст си проправи път до четвъртфиналите на европейското първенство в Братислава, Дивизия Б. Селекцията на Тодор Тодоров не прости на Дания след 94:54 в среща от четвъртия кръг в група D, изиграна в зала EUBA. Българите разсеяха съмненията, че този мач ще бъде интригуващ още на старта и оттам не погледнаха назад, за да се поздравят с трети пореден успех и да останат перфектни.

Това се оказа достатъчно за младите "лъвове" да заключат първото място с пълен актив от три победи и вече да мислят за Топ 8 на шампионата в словашката столица. Българският тим ще сложи край на своето участие в сряда, когато ще срещнат Албания от 12:00 часа в протоколен мач.

Михаил Калинов взе нещата в свои ръце във встъпителните минути и символичните домакини на бърза ръка се настаниха на лидерската позиция. Проблясъци от страна на символичните гости дадоха заявка за интрига, стопявайки изоставането им до точка, но Калоян Балканджиев пое щафетата и се погрижи българите да се отскубнат с 10 точки в края на дебютния период.

Солидната игра в защита, съчетана с бързите атаки, завършени от Балканджиев и Калинов, покачи сериозно аванса на младите „лъвове“ в хода на следващата десетка. Датчаните трудно можеха да мечтаят за противодействие, а българският тим не се отказа от мисълта да доминира и се прибра в съблекалнята при 46:21.

Наказателната акция на символичните домакини нямаше спиране и на старта на второто полувреме, когато авансът им придоби още по-солидни размери чрез Даниел Хинков, Иван Димитров и Калинов. Скандинавците отново се намираха в нокдаун и българите изковаха 32-точков актив след 30 игрови минути. В заключителната четвърт единственото интересно бе само какъв ще е крайният резултат, който остана достатъчно разгромен в полза на младите „лъвове“.

Калоян Балкандижев даде тон за разгрома на българския тим със своите 19 точки и 7 борби. Даниел Хинков се разписа с 16 точки, Михаил Калинов финишира с 15 и 8 асистенции. Теодор Трифонов приключи с 10 и 5 овладени под двата ринга топки.

Уилас Мьолер отвърна за датчаните с 15 точки и 5 борби. Билал Педерсен реализира.

#Европейско първенство по баскетбол за младежи до 20 години в Братислава, Дивизия Б #Национален отбор на Дания по баскетбол за младежи до 20 години #Български национален отбор по баскетбол за младежи до 20 години

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