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Баскетболните националки до 16 г. остават в елита

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
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Спорт
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Момичетата на Димитрис Пападопулос няма как да изпаднат от Дивизия А на европейското в Питещ.

Баскетболните националки до 16 г. остават в елита
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Българският национален отбор за момичета до 16-годишна възраст ще бъде част от елита и през следващото лято. Макар че играят за оставане в Дивизия А на европейското първенство в Питещ, баскетболистките на Димитрис Пападопулос няма как да изпаднат. Причината е, че страната ни ще бъде домакин на шампионата за съответната възраст през следващото лято, който ще бъде организиран от Българската федерация по баскетбол.

От първенството в северната ни съседка изпадат тимовете на Италия, Румъния и Израел, които също играят за оставане в елита, но в крайна сметка ще бъдат в Дивизия Б. Това означава, че крайният изход от мача за разпределение на местата от 13-то до 16-то място на младите „лъвици“ с италианките е без значение.

Така и през следващото лято ще има поне български отбор при подрастващите в Дивизия А.

#Европейско първенство по баскетбол за момичета до 16 години в Питещ, Дивизия А #Български национален отбор по баскетбол за момичета до 16 години

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