Баскетболните националки до 16 г. ще се борят за оцеляване на европейското в Питещ

Българският национален отбор за момичета до 16 години ще се бори за оцеляване в Дивизия А на европейското първенство в Питещ. Баскетболистките на Димитрис Пападопулос не издържаха срещу Хърватия след 60:96 в мач за разпределение на местата от 9-то до 16-то. В зала "Миовени" българките имаха своите аргументи, особено през първото полувреме, когато показаха, че могат да се противопоставят на хърватките, но през второто картината коренно се промени и трябваше да се примирят със загубата.

Това означава, че младите "лъвици" вече нямат право на грешка, тъй като ще играят за позициите от 13-та до 16-та и трябва да спечелят следващите си два мача, за да останат в елита и догодина. Първият тест за българския тим ще бъде загубилият от двойката между Италия и Полша, които ще се срещнат по-късно днес.

Пиа Пивиц и Марта Сучич бяха в основата на това символичните домакини да имат аванс още в началните минути. Българките се справяха добре със задачата да не допускат голямо изоставане, но хърватките държаха инициативата в ръцете си и в края на дебютната част се откъснаха с 6 точки.

Усилията на Рая Брайкова и Кармен Георгиева дадоха резултат в хода на втория период, когато символичните гости намериха пътя към обрата. Последва изригване на Ника Копривица, която даде тон на хърватския отбор да обърне хода на събитията и да се изстреля на голямата почивка при 44:31.

Младите „лъвици“ надигнаха глава на старта на второто полувреме, стопявайки изоставането си до едноцифрени изражения. Последва светкавичен отговор на символичните домакини, които намериха отново намериха верния ритъм и този път трудно можеше да става дума за колебания в играта им, за да се отскубнат с 27 точки след 30 минути игра. Във финалната десетка интригата изцяло отсъстваше и това бе всичко.

Кармен Георгиева бе над всички за българките с 12 точки и 6 асистенции. Рая Брайкова реализира 10.

Марта Сусич блесна с 24 точки и 8 борби за хърватките.