Баскетболният национал Йордан Минчев няма да продължи кариерата си в Кемниц

Йордан Минчев повече няма да носи екипа на Кемниц. Баскетболният национал е сред шестимата играчи, които няма да продължат с германците през следващия сезон, обявиха официално от клуба.

Минчев подсили редиците на германския отбор в края на юни миналата година с договор за един сезон. Той бе сред основните фактори, които помогнаха на тима да се пребори за място на осминафиналите в Еврокъп. Минчев остави на сметката си средни показатели от 7.9 точки, 4.8 борби и 1.8 асистенции за 19 мача във втория по сила турнир на Стария континент, докато в Бундеслигата финишира с по 9.8 точки, 6.3 овладени под двата ринга топки и 1.6 завършващи подавания за 32 срещи.

Кариерата на 27-годишния баскетболист преминава още през Левски, Академик София, Рилски спортист и Балкан. 206-сантиметровият стрелец е трупал опит още в турските Фенербахче и Истанбул, унгарските Атомерому и Орошлани Лайънс, сръбския Вършац, северномакедонския МЗТ Скопие, румънския Сибиу и белгийския Спиру Шарлероа. Във визитката си със „сините“ има титла в НБЛ и едно бронзово отличие. Със столичния тим може да се похвали още с една Купа и Суперкупа на България, както и с едно сребро за купата на страната. С тима от Скопие спечели Купата на Северна Македония. При престоя си за „зелените“ има сребро в родния елит. С отбора от Шарлероа стана Борец №1 на сезон 2024/2025 във ФИБА Къп.