Баскетболният Шумен се подсили с американец

Американецът Алън Хърндън е поредното ново попълнение на баскетболния Шумен.

"Хърндън е тежко крило, висок е 206 см, тежи 95 кг и е роден в щата Колорадо през 1994 г. Алън е изключително опитен баскетболист - след като изкарва пет години в един от престижните университети в NCAA – Уайоминг, той преминава през редица професионални отбори в Европа.

С екипа на Буюкшехир Коня играе в турската лига и дори в Europe Cup през сезон 2018/2019. Следва тестови период в подготвителната лига на НБА – G-League, където с дублиращия отбор на Кливланд Кавалиърс изиграва 26 срещи. Следват престой в Нидерландия с Ден Бош и в Гърция с ПАОК. Следват Астория Бидгошч в Полша, БК Нокия във Финландия и Сегед в Унгария. За последно играе в Косовската лига за Печ.

Хърдън играе най-силно на позиция 4, но може да бъде използван и като център. Изключителната му атлетичност и доброто позициониране в подкошието му позволяват да раздава редовни чадъри както срещу високо играчи, така и срещу бързи гардове, опитващи пробиви. Нещото, което го отличава от играчите на неговия пост е отличната му стрелба от линията за 3 точки. Алън показва и добри умения в играта с гръб към коша. Посрещаме с добре дошъл в Шумен, Алън Хърндън", написаха от клуба в профила си във „Фейсбук“.