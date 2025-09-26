БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
България завоюва сребърните медали от световното...
Чете се за: 05:07 мин.
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
Чете се за: 03:55 мин.
Шеста световна титла за Ружди Ружди в тласкането на гюле
Чете се за: 02:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
БЪЛГАРИЯ ЗАВОЮВА СРЕБЪРНИТЕ МЕДАЛИ ОТ СВЕТОВНОТО ПЪРВЕНСТВО ПО ВОЛЕЙБОЛ

Белене – място на памет и уроци за Европа

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 05:15 мин.
У нас
Запази

Посланици и дипломати посетиха бившия концлагер, за да отдадат почит на жертвите

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

За пета поредна година фондация „Софийска платформа“, която работи за осмислянето на комунистическото минало, организира посещение на посланици и представители на дипломатическия корпус в бившия концлагер в Белене.

Защо уроците от миналото са важни за настоящето на Европа?

Надписите на арката, която е едновременно вход и изход на така наречения „Обект 2“ на концлагера Белене, са повече от красноречиви за ужасите, които са били ежедневие в продължение на десетилетия.

Между 15 и 20 хиляди души са били затворени тук през годините – царски офицери, индустриалци, политици и обществени лидери, селяни, несъгласни с колективизацията, кметове, свещеници от всички деноминации, образовани хора и членове на интелигенцията. Лагерът е бил уж закриван и после отново откриван. Последното му отваряне е през 80-те години, заради Възродителния процес, когато тук докарват около 500 български турци.

За да стигнат до лагера, затворниците са вървели пеша 19 км от гарата в Белене – през гората и мочурищата.

Първите въдворени са живеели в землянки и сами са построили бараките на лагера, както и 25 км пътища през остров Персин и 40 км диги – почти във вида, в който съществуват и днес. Всичко е правено на ръка, без машини, с дажба от 360 грама хляб на ден и две супи. С една цел – да бъдат пречупени.

Кирсти Понянкука, посланик на Финландия: „Тук има много спомени, както беше казано по време на презентациите, и много важна история, която трябва да бъде разказвана и преразказвана. И разбира се – днес тук мислим за случилото се в Белене, но не само. За всички нас съществуват такива места и събития, които е важно да се помнят.“

Луиза Славкова, изп. директор на "Софийска платформа": "Достъпът до лагера и днес остава сложен заради близостта на действащ затвор. Дипломатите почетоха жертвите и разгледаха трите експозиции за историята на лагера, които съществуват тук основно благодарение на усилията на гражданското общество."

Йоана Левиева-Сойър, БНТ: „Вие сте от Финландия – страна, която има голяма граница с Русия. Как уроците, научени тук, могат да ни помогнат да се справим с настоящите предизвикателства в Европа?“

Кирсти Понянкука, посланик на Финландия: „Преди всичко бих казала, че Финландия също е била под руско управление преди нашата независимост през 1917 г. Но тогава сме били Велико княжество – със запазено шведско управление, законодателство и всичко останало, което върви с това. Така че нашият исторически опит е малко по-различен. Но, разбира се, много научихме от нашите съседи – балтийските държави, където комунизмът е бил силен и е причинил тежки последици. Сега, когато съм тук, се замислям – какво е означавало случилото се за хората в онзи момент? Какво е означавало за нацията? Фактът, че са били погубени толкова много образовани хора от всички професии – учители, младежи… Каква е била цената на тяхната загуба – физическа и духовна – за нацията? И какво означава тази загуба днес?“

- Намерихте ли отговор?“

Кирсти Понянкука, посланик на Финландия: „Не. Това е нещо, което мисля, че трябва да обсъждаме заедно – и българите да намерят отговори. Но вярвам, че е изключително важно да разсъждаваме върху смисъла на историята, защото не е достатъчно само да знаем фактите – трябва и да се учим от тях. Да ги осмислим през нашата необходимост да сме хора и да живеем в либерална демокрация.“

Посланикът на Финландия се надява мястото да се поддържа, за да остане "жив мемориал".

„Искрено се надявам хората, които поддържат това място, да могат да осъществят амбицията си – то да се превърне в един жив мемориал, в който посетителите да слушат и виждат личните истории. Защото именно те придават човешко измерение на произвола и на по-дълбоките причини, заради които са съществували тези лагери – не само като наказание за конкретни хора, а и като извор на страх за целия народ. Страх, който е бил поддържан, за да бъдат държани хората под контрол.“



Автор: Йоана Левиева-Сойър

#уроците на миналото #бившия концлагер #белене

Последвайте ни

ТОП 24

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
2
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
БНТ излъчва на живо финала на Световното по волейбол: България срещу Италия
3
БНТ излъчва на живо финала на Световното по волейбол: България...
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал пътник
4
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал...
България на финал на световно по волейбол след 55 години (ОБЗОР)
5
България на финал на световно по волейбол след 55 години (ОБЗОР)
Мащабна въздушна тревога в цяла Украйна
6
Мащабна въздушна тревога в цяла Украйна

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Откриха втори спътник на Земята
2
Откриха втори спътник на Земята
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
3
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
4
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
5
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
6
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале

Още от: Общество

Наталия Киселова: За нас са шампиони
Наталия Киселова: За нас са шампиони
България гледа финала с Италия – денят на истината за „лъвовете“(ГАЛЕРИЯ) България гледа финала с Италия – денят на истината за „лъвовете“(ГАЛЕРИЯ)
Чете се за: 00:15 мин.
България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
29975
Чете се за: 03:55 мин.
В очакване на Роби Уилямс - тази вечер на стадион "Васил Левски" В очакване на Роби Уилямс - тази вечер на стадион "Васил Левски"
Чете се за: 00:45 мин.
Владимир Николов: Тези деца станаха мъже на това световно Владимир Николов: Тези деца станаха мъже на това световно
Чете се за: 03:07 мин.
Владо Николов: Вече няма да им казвам деца, а млади мъже, защото по време на този турнир те станаха такива Владо Николов: Вече няма да им казвам деца, а млади мъже, защото по време на този турнир те станаха такива
Чете се за: 02:37 мин.

Водещи новини

България завоюва сребърните медали от световното първенство по волейбол
България завоюва сребърните медали от световното първенство по...
Чете се за: 05:07 мин.
Спорт
България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
Чете се за: 03:55 мин.
Национални отбори
България гледа финала с Италия – денят на истината за „лъвовете“(ГАЛЕРИЯ) България гледа финала с Италия – денят на истината за „лъвовете“(ГАЛЕРИЯ)
Чете се за: 00:15 мин.
У нас
Наталия Киселова: За нас са шампиони Наталия Киселова: За нас са шампиони
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Шеста световна титла за Ружди Ружди в тласкането на гюле
Чете се за: 02:22 мин.
Още
Асен Василев е избран за председател на „Продължаваме...
Чете се за: 00:52 мин.
Политика
Молдова избира - Европа или Русия?
Чете се за: 02:20 мин.
По света
В очакване на Роби Уилямс - тази вечер на стадион "Васил...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ