Белият дом: Тръмп не иска да вижда хора да бъдат убивани по улиците в САЩ

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Но настоява за "край на съпротивата и хаоса"

Белият дом Доналд Тръмп
Снимка: БГНЕС
Белият дом днес заяви, че президентът Доналд Тръмп не иска да вижда хора да бъдат ранявани или убивани по улиците в САЩ и смята, че убийството на мъж в Минесота от федерални агенти е "трагедия", предаде Ройтерс.

"Нека бъда ясна за обстоятелствата, довели до този момент в събота. Тази трагедия се случи в резултат на умишлена и враждебна съпротива на лидерите от Демократическата партия в Минесота в продължение на седмици", каза говорителката на Белия дом Карълайн Левит.

Президентът "не иска да вижда хора да бъдат ранявани или убивани по улиците", но настоява за "край на съпротивата и хаоса" около политиката си за депортиране на имигранти, добави Левит.

# Доналд Тръмп #Минесота #депортиране на мигранти #белият дом #мигранти

Започват консултациите на "Дондуков" 2 за служебен премиер
Започват консултациите на "Дондуков" 2 за служебен премиер
Чете се за: 05:40 мин.
У нас
Опашки на границата заради протест на превозвачи от Западните Балкани Опашки на границата заради протест на превозвачи от Западните Балкани
Чете се за: 07:15 мин.
У нас
Затвориха за камиони прохода "Предела" (СНИМКИ) Затвориха за камиони прохода "Предела" (СНИМКИ)
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Първият етап от националната селекция за "Евровизия 2026" привлече 402 000 зрители Първият етап от националната селекция за "Евровизия 2026" привлече 402 000 зрители
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Хартата на Съвета за мир: Без право на вот, докато се чака ратификация
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Марк Рюте отхвърли идеята, че Европа може да се отбранява...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
ЕС окончателно забранява руския газ от 2027 г.
Чете се за: 03:02 мин.
По света
Дерайлира бързият влак Кюстендил - София
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Product image
