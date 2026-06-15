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Бенямин Нетаняху: С Тръмп сме партньори, но понякога имаме различия

Джанан Дурал от Джанан Дурал
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Бенямин Нетаняху: С Тръмп сме партньори, но понякога имаме различия
Снимка: БТА
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Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че независимо дали ще бъде постигната сделка за прекратяване на огъня, Израел ще продължи да се отбранява при необходимост. В телевизионно обръщение той каза още, че няма да допусне Иран да притежава ядрено оръжие.

Израелската армия ще продължи присъствието си в зоните за сигурност в Ливан толкова дълго, колкото е необходимо, допълни Нетаняху. Преди това няколко други израелски официални представители изключиха възможността ударите срещу Ливан да бъдат прекратени, въпреки че съгласно меморандума между САЩ и Иран всички бойни действия трябва да бъдат спрени.

Израелският премиер заяви още, че с Доналд Тръмп не винаги са на едно и също мнение, като подчерта:

„Ние сме партньори, често се разбираме, но понякога не сме на едно мнение.“

Коментарът на Нетаняху идва на фона на все по-засилващите се твърдения, че между него и американския президент съществуват сериозни различия по отношение на конфликта в Близкия изток. Вчера Тръмп не скри раздразнението си от решението на израелската армия да нанесе масирани удари срещу позиции на шиитската групировка Хизбула в Ливан.

#Доналд Тръм #САЩ #Бенямин Нетаняху #Израел

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