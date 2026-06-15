Бенямин Нетаняху: С Тръмп сме партньори, но понякога имаме различия

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че независимо дали ще бъде постигната сделка за прекратяване на огъня, Израел ще продължи да се отбранява при необходимост. В телевизионно обръщение той каза още, че няма да допусне Иран да притежава ядрено оръжие.

Израелската армия ще продължи присъствието си в зоните за сигурност в Ливан толкова дълго, колкото е необходимо, допълни Нетаняху. Преди това няколко други израелски официални представители изключиха възможността ударите срещу Ливан да бъдат прекратени, въпреки че съгласно меморандума между САЩ и Иран всички бойни действия трябва да бъдат спрени.

Израелският премиер заяви още, че с Доналд Тръмп не винаги са на едно и също мнение, като подчерта:

„Ние сме партньори, често се разбираме, но понякога не сме на едно мнение.“

Коментарът на Нетаняху идва на фона на все по-засилващите се твърдения, че между него и американския президент съществуват сериозни различия по отношение на конфликта в Близкия изток. Вчера Тръмп не скри раздразнението си от решението на израелската армия да нанесе масирани удари срещу позиции на шиитската групировка Хизбула в Ливан.