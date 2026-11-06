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Бернардо Силва ще наследи Кристиано Роналдо като капитан на Португалия

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Чете се за: 02:22 мин.
Спорт
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Селекционерът Жорже Жезуш потвърди, че полузащитникът ще поеме капитанската лента след оттеглянето на Роналдо от националния отбор

Бернардо Силва ще наследи Кристиано Роналдо като капитан на Португалия
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Бернардо Силва ще бъде новият капитан на националния отбор на Португалия след оттеглянето на Кристиано Роналдо от международния футбол. Това обяви селекционерът на португалците Жорже Жезуш, който разясни принципите при определянето на капитана на тима.

41-годишният Роналдо сложи край на кариерата си с националната фланелка след повече от две десетилетия, през които се утвърди като един от най-значимите футболисти в историята на страната.

Жезуш обясни, че изборът на капитан не зависи единствено от решението на треньорския щаб, а се основава на опита и броя изиграни срещи за националния отбор.

"Старши треньорът не избира капитаните на отборите – те се определят въз основа на броя мачове, които са играли за националния отбор. В момента петима имат най-много срещи. Интересното е, че всички те са били мои футболисти в клубовете, в които съм работил“, заяви специалистът, цитиран от португалското издание A Bola.

Наставникът уточни, че Бернардо Силва е първи в йерархията след Роналдо, а сред останалите водещи фигури са Рубен Диаш, Жоао Кансело, Рубен Невеш и Бруно Фернандеш.

"Логиката ще остане същата - капитан ще бъде футболистът с най-много мачове след Кристиано“, допълни Жезуш.

32-годишният Бернардо Силва има 115 участия и 14 попадения с екипа на Португалия. Полузащитникът е сред най-опитните футболисти в настоящия състав и ще поеме лидерската роля в началото на нов етап за националния тим.

Кристиано Роналдо приключва международната си кариера с 234 мача и 146 гола за Португалия. Той дебютира през 2003 година и беше основна фигура при спечелването на европейската титла през 2016 година, както и на двата трофея от Лигата на нациите през сезоните 2018/19 и 2024/25.

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#Бернардо Силва #Кристиано Роналдо  #Национален отбор на Португалия по футбол

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