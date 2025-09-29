Берое картотекира таран преди мача с Добруджа

Новият нападател на Берое Йесид Валбуена получи картотека и е готов да направи своя дебют в домакинството на Добруджа от десетия кръг на Първа лига.

Колумбийският нападател остави много добри впечатления със своите изяви в две контроли, които бяха организирани от Берое, за да може той да вземе участие.

24-годишният футболист трябваше да получи работна виза, което отне повече време в сравнение с някои други играчи от отбори, които са третирани с предимство от държавните органи.

Треньорът Алехандро Сагерас сега ще има три опции за позицията на централен нападател – Валбуена, Факундо Аларкон и Мирослав Георгиев.

Не е изключено именно Валбуена да поведе атаката на Берое от първата минута в домакинството срещу Добруджа.