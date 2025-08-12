Берое се похвали с приходите от продажбата на Годой

Ръковдството на Берое сподели любопитна информация около трансфера на Леандро Годой от миналата седмица. Старозагорците се похвалиха, че трансферът на аржентинеца е рекорден за българския вътрешен пазар. Под Аязмото не уточниха финансовите детайли по сделката с ЦСКА.

"Само дни след трансфера му, искаме да подчертаем значението на напускането на Леандро Годой - сделка, която бележи повратна точка в нашата история.

Най-голямата продажба в историята на клуба.

Рекорд за българския вътрешен пазар през този трансферен прозорец.

Това постижение потвърждава жизнеспособността и солидността на нашия проект, полагайки солидна основа за непрекъснат растеж и демонстрирайки, че в Берое мечтите се превръщат в реални възможности.

Трансферът на Леандро Годой не само отваря вратата за повече играчи от нашата институция да направят скока и да оставят своя отпечатък в международния футбол...

Той също така укрепва и подобрява устойчивия растеж на ПФК Берое, консолидирайки проект, който генерира възможности за нашите играчи и целия клуб", написаха старозагорци в социалните мрежи.