Берое се похвали с приходите от продажбата на Годой

Трансферът укрепва и подобрява устойчивия растеж на клуба, написаха старозагорци.
Ръковдството на Берое сподели любопитна информация около трансфера на Леандро Годой от миналата седмица. Старозагорците се похвалиха, че трансферът на аржентинеца е рекорден за българския вътрешен пазар. Под Аязмото не уточниха финансовите детайли по сделката с ЦСКА.
"Само дни след трансфера му, искаме да подчертаем значението на напускането на Леандро Годой - сделка, която бележи повратна точка в нашата история.
Най-голямата продажба в историята на клуба.
Рекорд за българския вътрешен пазар през този трансферен прозорец.
Това постижение потвърждава жизнеспособността и солидността на нашия проект, полагайки солидна основа за непрекъснат растеж и демонстрирайки, че в Берое мечтите се превръщат в реални възможности.
Трансферът на Леандро Годой не само отваря вратата за повече играчи от нашата институция да направят скока и да оставят своя отпечатък в международния футбол...
Той също така укрепва и подобрява устойчивия растеж на ПФК Берое, консолидирайки проект, който генерира възможности за нашите играчи и целия клуб", написаха старозагорци в социалните мрежи.