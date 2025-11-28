Бетис и Мануел Пелегрини удължиха своето сътрудничество

Бетис няма намерение да сменя своя старши треньор. Испанците ще продължат да разчитат на Мануел Пелегрини. Участникът в Ла Лига и чилиецът ще продължат да си сътрудничат до края на юни 2027 година.

Пелегрини е начело на Бетис от 2020 г. Под негово ръководство "зелено-белите" спечелиха Купата на краля през сезон 2021/22. Преди това той е тренирал Уест Хем, Манчестър Сити, Реал Мадрид, Ривър Плейт, Виляреал и други отбори. Със Сити Пелегрини спечели Висшата лига и две Купи на Английската лига.

Бетис има с 21 точки и е пети в класирането на испанското първенство за сезон 2025/26.