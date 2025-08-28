Без българи във финалите на втория ден от световното първенство по джудо за кадети

Няма да има българско участие във финалите на четирите категории от втория ден на световното първенство по джудо за кадети, които се провежда в зала „Асикс Арена“ в София.

В категория до 66 килограма при момчетата Преслав Николов завърши на седмо място.

Николов спечели откриващата си среща срещу канадеца Конър Галант, а след това отново постигна чиста победа на татамито срещу Дан Риос (Венецуела). На четвъртфиналите Николов той падна в оспорван мач срещу Ролан Каиргали (Казахстан). В първия кръг на репешажите Николов се изправи срещу Зигмантас Каралевичус (Литва), но претърпя поражение и не успя да се класира за мача за бронза.

Другият българин в категорията Иван Николчев загуби в третия кръг от Мухамедали Жилкайдар (Казастан). Преди това той записа победи над Мешари Марзук (Кувейт) и Юсеф Елсайед (Египет).

В категория до 60 килограма Владимир Тодоров беше елиминиран в третия кръг от Ернур Батиргали (Казахстан), след като преди това се справи последователно с литовеца Рокас Макулавичус и Умар Таштанбеков (Киргизстан). В същата категория Самуил Димитров отпадна на старта след поражение от узбека Мухамадкарим Носиров.

В надпреварата при 48-килограмовите кадетки Преслава Ковачева започна с успех срещу Карла Толентино (Доминиканска република), но във втория кръг загуби от испанката Айора Каричес. Калина Григорова пък беше елиминирана още след първата си среща след поражение от Асел Русланова (Казахстан).

В категория до 52 килограма при девойките Мария Маркова отпадна на старта от Елизавета Павленко (Молдова).

Финалите в днешните четири категории започват в 16:30 часа и ще бъдат предавани пряко по БНТ 3.