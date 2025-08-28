БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Учителят, обвинен в педофилия, остава в ареста
Чете се за: 00:20 мин.
Повдигнаха 4 обвинения на Никола Николов - Паскал
Чете се за: 00:37 мин.
Разпитаха Паскал в Антикорупционната комисия (СНИМКИ И...
Чете се за: 02:07 мин.
Почина 20-годишното момиче, скочило от влак край Клисура
Чете се за: 01:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Без българи във финалите на втория ден от световното първенство по джудо за кадети

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:17 мин.
Спорт
Запази

Най-интересното от надпреварата в София може да гледате пряко по БНТ 3.

световно първенство по джудо за кадети в София
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Няма да има българско участие във финалите на четирите категории от втория ден на световното първенство по джудо за кадети, които се провежда в зала „Асикс Арена“ в София.
В категория до 66 килограма при момчетата Преслав Николов завърши на седмо място.

Николов спечели откриващата си среща срещу канадеца Конър Галант, а след това отново постигна чиста победа на татамито срещу Дан Риос (Венецуела). На четвъртфиналите Николов той падна в оспорван мач срещу Ролан Каиргали (Казахстан). В първия кръг на репешажите Николов се изправи срещу Зигмантас Каралевичус (Литва), но претърпя поражение и не успя да се класира за мача за бронза.

Другият българин в категорията Иван Николчев загуби в третия кръг от Мухамедали Жилкайдар (Казастан). Преди това той записа победи над Мешари Марзук (Кувейт) и Юсеф Елсайед (Египет).

В категория до 60 килограма Владимир Тодоров беше елиминиран в третия кръг от Ернур Батиргали (Казахстан), след като преди това се справи последователно с литовеца Рокас Макулавичус и Умар Таштанбеков (Киргизстан). В същата категория Самуил Димитров отпадна на старта след поражение от узбека Мухамадкарим Носиров.

В надпреварата при 48-килограмовите кадетки Преслава Ковачева започна с успех срещу Карла Толентино (Доминиканска република), но във втория кръг загуби от испанката Айора Каричес. Калина Григорова пък беше елиминирана още след първата си среща след поражение от Асел Русланова (Казахстан).

В категория до 52 килограма при девойките Мария Маркова отпадна на старта от Елизавета Павленко (Молдова).

Финалите в днешните четири категории започват в 16:30 часа и ще бъдат предавани пряко по БНТ 3.

Свързани статии:

Гледайте световното първенство по джудо за кадети по БНТ 3
Гледайте световното първенство по джудо за кадети по БНТ 3
Преките предавания са от сряда до неделя от 16:30 ч.
Чете се за: 00:37 мин.
#Световно първенство по джудо за кадети в България 2025 г.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
1
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Почина 20-годишното момиче, скочило от влак край Клисура
2
Почина 20-годишното момиче, скочило от влак край Клисура
Заплатата на шефа на АПИ е "съвсем съизмерима със средното ниво в България"?
3
Заплатата на шефа на АПИ е "съвсем съизмерима със средното...
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
4
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
След боя заради скоба в центъра на София: Служител на ЦГМ е задържан за 24 часа
5
След боя заради скоба в центъра на София: Служител на ЦГМ е...
Сигнали за задушлива миризма край Несебър - хипотези и съмнения
6
Сигнали за задушлива миризма край Несебър - хипотези и съмнения

Най-четени

Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
1
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
2
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
3
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
4
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
5
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало парасейлинг инструктор
6
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало...

Още от: Бойни спортове

Гледайте световното първенство по джудо за кадети по БНТ 3
Гледайте световното първенство по джудо за кадети по БНТ 3
Иво Галенков не успя да спечели двубоя за бронза на световното за кадети Иво Галенков не успя да спечели двубоя за бронза на световното за кадети
Чете се за: 01:15 мин.
Цветелин Мартинов загуби битката за бронза на световното по джудо за кадети в София Цветелин Мартинов загуби битката за бронза на световното по джудо за кадети в София
Чете се за: 00:57 мин.
Цветелин Мартинов и Иво Галенков ще се борят за бронзови медали на световния шампионат по джудо за кадети Цветелин Мартинов и Иво Галенков ще се борят за бронзови медали на световния шампионат по джудо за кадети
Чете се за: 02:20 мин.
Шестима българи излизат в първия ден на световното по джудо за кадети Шестима българи излизат в първия ден на световното по джудо за кадети
Чете се за: 03:22 мин.
Георги Георгиев: Надявам се да влезем в борбата за медалите Георги Георгиев: Надявам се да влезем в борбата за медалите
Чете се за: 03:02 мин.

Водещи новини

Повдигнаха 4 обвинения на Никола Николов - Паскал
Повдигнаха 4 обвинения на Никола Николов - Паскал
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Учителят, обвинен в педофилия, остава в ареста Учителят, обвинен в педофилия, остава в ареста
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
Урсула фон дер Лайен идва в България в неделя Урсула фон дер Лайен идва в България в неделя
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Президентът Радев: Германия е стратегически съюзник и водещ икономически и инвестиционен партньор Президентът Радев: Германия е стратегически съюзник и водещ икономически и инвестиционен партньор
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Поредно съкровище в Хераклея Синтика: Археолозите откриха ръката на...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Полицията спря схема за измами с онлайн кредити за над 150 000 лв.
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Пожар гори в землището на град Якоруда
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Номинационната комисия излезе с оценки за кандидатите за членове на...
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ