ИЗВЕСТИЯ

Безупречен Юго Умбер отстрани водача Тейлър Фриц за място на четвъртфиналите в Базел

Вяра Илиева
Чете се за: 02:00 мин.
Спорт
Умбер записа първа победа над Фриц в третия им мач на професионално ниво.

безупречен юго умбер отстрани водача тейлър фриц четвъртфиналите базел
Юго Умбер елиминира първия поставен Тейлър Фриц и се класира за четвъртфиналите на тенис турнира в Базел.

Французинът се наложи над четвъртия в света американец с 6:3, 6:4 и в следващия си мач ще играе с Райли Опелка.

Умбер е безупречен на закрито, като до момента е загубил само един от единадесетте си мача този сезон, което се случи на финала в Стокхолм срещу Каспер Рууд в неделя.

Шампионът от турнира в Марсилия направи зашеметяващо представяне срещу Тейлър Фриц. Пробивайки много бързо американеца, той успя да вземе първия сет с 6:3, след като изоставаше с 0-30 и трябваше да спаси още един брейк пойнт.

Във втория сет тенденцията продължи. Все така силен 24-ият в света направи пробив при 2:2. Сервирайки за мача при 5:4, той изоставаше с 15-30, но с мощен форхенд приключи мача.

От петте загуби на Фриц срещу играчи, класирани извън топ 20 от юни насам, четири са били срещу френски тенисисти.

Шампионът от Стокхолм Каспер Рууд победи Стан Вавринка с 6:4, 7:6(5), за да си осигури четвъртфинален сблъсък с Алехандро Давидович Фокина.

„Чест е да играя срещу Стан и е невероятно да го гледам как играе“, каза норвежецът за 40-годишния си опонент.

„Той все още играе на толкова високо ниво“, добави Рууд.

Хауме Мунар победи Бен Шелтън с 6:3, 6:4 и записа трети успех над американеца.

Феликс Оже-Алиасим също е на четвъртфинал, след като надигра Марин Чилич със 7:6(2), 7:6(2).

