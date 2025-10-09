Българският футболен съюз (БФС) дари 100 000 лева на фондация „Слънчеви деца 2024“ и Каузата за интеграция в обществото на деца и младежи със специални потребности, информираха официално от футболната централа.

Сумата е формирана от продажбата на билети от събитието „Заедно за децата“, което БФС реализира съвместно с фондация „Слънчеви деца“, дарения от спонсори на събитието, както и част от приходите от билетите за квалификациите на България за Световното първенство 2026.

Дарената от футболния съюз сума е една от най-големите до момента, отишли за благотворителната кауза на Криско за изграждането на специализиран център за деца със специални потребности.