Достъпът до Елените е отворен - без ток и вода...
Чете се за: 01:50 мин.
Силви Кирилов: Търсим финансов ресурс за повишаване на...
Чете се за: 03:22 мин.
Прокуратурата привика зам.-кмета на Столична община...
Чете се за: 01:15 мин.
Хамас и Израел подписаха първата фаза от примирието по...
Чете се за: 01:07 мин.

БФС дари 100 000 лева на фондация "Слънчеви деца 2024"

Чете се за: 00:50 мин.
Спорт
Това информираха от футболната централа.

БФС дари 100 000 лева на фондация "Слънчеви деца 2024"
Снимка: БФС
Българският футболен съюз (БФС) дари 100 000 лева на фондация „Слънчеви деца 2024“ и Каузата за интеграция в обществото на деца и младежи със специални потребности, информираха официално от футболната централа.

Сумата е формирана от продажбата на билети от събитието „Заедно за децата“, което БФС реализира съвместно с фондация „Слънчеви деца“, дарения от спонсори на събитието, както и част от приходите от билетите за квалификациите на България за Световното първенство 2026.

Дарената от футболния съюз сума е една от най-големите до момента, отишли за благотворителната кауза на Криско за изграждането на специализиран център за деца със специални потребности.

Отиде си Мигел Анхел Русо
Отиде си Мигел Анхел Русо
Хърватия ще се опита да затвърди страхотното си представяне в световните квалификации
Чете се за: 01:50 мин.
Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3
Чете се за: 00:37 мин.
БНТ ще излъчи и световната квалификация Испания - България
Чете се за: 00:42 мин.
Виляреал и Барселона ще играят в Маями на 20 декември
Чете се за: 01:25 мин.
Египет стана третият африкански отбор с място на световното първенство
Чете се за: 02:15 мин.

"Това е велик ден за арабския свят": Израел и Хамас се договориха - освобождават заложниците, армията на Тел Авив се изтегля от Газа (ОБЗОР)
"Това е велик ден за арабския свят": Израел и Хамас се...
Чете се за: 06:15 мин.
По света
Прокуратурата привика зам.-кмета на Столична община Надежда Бобчева и директора на завода за отпадъци на разпит
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Достъпът до Елените е отворен - без ток и вода собствениците на жилища могат да се върнат в тях
Чете се за: 01:50 мин.
Регионални
Затворници и гробари се включват в почистването на "Красно село" заради кризата с боклука
Чете се за: 06:50 мин.
У нас
Нивата на реките Янтра и Белица край Велико Търново достигнаха...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Силви Кирилов: Търсим финансов ресурс за повишаване на заплатите в...
Чете се за: 03:22 мин.
Политика
Цените в левове и евро: От днес започват да глобяват нарушителите
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Ремонт на АМ "Тракия": Ограничават движението край Стара...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
