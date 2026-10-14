БФС обяви съдиите за Купата на България: Тренчев свири на Левски, Никола Попов поема ЦСКА

"Сините“ гостуват на Спартак Плевен в Ловеч, а носителят на трофея ЦСКА се изправя срещу Несебър. Вижте всички съдийски назначения за 1/16-финалите
Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви назначенията за срещите от втория кръг на турнира за Купата на България през сезон 2026/2027. Най-голям интерес предизвикват двубоите на Левски и ЦСКА, които ще гостуват на съперници от Втора лига в неделя, 18 октомври.
Станимир Тренчев получи наряд за срещата между Спартак Плевен и Левски, която ще се проведе на стадиона в Ловеч от 18:00 часа. Негови асистенти ще бъдат Георги Дойнов и Радослав Вутов, а четвърти съдия ще е Михаел Павлов.
"Сините“ ще се опитат да преодолеят първото си препятствие в турнира срещу плевенския тим, който ще има възможност да премери сили с един от най-популярните клубове в България.
Никола Попов ще ръководи гостуването на ЦСКА срещу Несебър, което е насрочено за същия ден от 15:00 часа.
Помощници на Попов ще бъдат Мартин Венев и Йордан Петров, докато Георги Иванов ще изпълнява функциите на четвърти съдия.
"Армейците“ влизат в надпреварата като действащи носители на Купата на България и ще започнат защитата на трофея с визита на Черноморието.
Програмата на 1/16-финалите ще бъде открита в петък, 16 октомври, с гостуването на ЦСКА 1948 на Нефтохимик в Бургас.
Двубоят започва в 15:00 часа, а главен арбитър ще бъде Димо Димов от Сливен. ЦСКА 1948, който завърши като вицешампион през миналия сезон, ще се изправи срещу съперник от Трета лига.
По-късно същия ден Янтра Габрово ще приеме Локомотив Пловдив от 19:00 часа, като срещата е поверена на Георги Спасов.
Сред най-интересните сблъсъци в съботната програма е двубоят между Берое и Лудогорец. Двата отбора ще се срещнат в Стара Загора от 18:00 часа, а главен съдия ще бъде Георги Стоянов.
В същия ден предстоят още няколко любопитни срещи, сред които Вихрен – Локомотив София, Академик Свищов – Славия и Марек – Черно море.
В неделя, освен гостуванията на Левски и ЦСКА, Ботев Пловдив ще играе срещу Черноморец Бургас от 12:00 часа. Двубоят ще бъде ръководен от Кристиан Тодоров.
За срещата между Фратрия и Ботев Враца е назначена Кристина Георгиева, а Венцислав Митрев ще бъде главен арбитър на Спартак Пловдив – Арда.
Последните два двубоя от кръга са насрочени за понеделник, 19 октомври. Добруджа ще приеме Монтана от 18:00 часа под ръководството на Петър Николов, а Етър ще се изправи срещу Спартак Варна от 19:00 часа с главен съдия Любомир Вушовски.
От Съдийската комисия уточняват, че си запазват правото да правят промени в обявените назначения.
Пълен списък на съдийските назначения за втория кръг (1/16-финали) на Купата на България
Петък, 16 октомври 2026 г.
15:00 ч. | Нефтохимик 1962 (Бургас) – ЦСКА 1948 (София)
Главен съдия: Димо Стоянов Димов
Асистент-съдия 1: Теодор Пешев Петров
Асистент-съдия 2: Кристиян Ботев Минков
Четвърти съдия: Стилян Стоянов Колев
Съдийски наблюдател: Александър Ангелов Атанасов
19:00 ч. | Янтра 2019 (Габрово) – Локомотив (Пловдив)
Главен съдия: Георги Георгиев Спасов
Асистент-съдия 1: Дарин Василев Иванов
Асистент-съдия 2: Николай Иванов Михайлов
Четвърти съдия: Сезер Севджанов Сабриев
Съдийски наблюдател: Ангел Любенов Ангелов
Събота, 17 октомври 2026 г.
12:00 ч. | Вихрен (Сандански) – Локомотив София 1929
Главен съдия: Васил Петров Минев
Асистент-съдия 1: Красимир Владимиров Миланов
Асистент-съдия 2: Станислав Лазаров Станев
Четвърти съдия: Мартин Димитров Стефанов
Съдийски наблюдател: Драган Кирилов Стойков
15:00 ч. | Локомотив (Горна Оряховица) – Септември (София)
Главен съдия: Християна Красимирова Гутева
Асистент-съдия 1: Иво Николаев Колев
Асистент-съдия 2: Павлета Веселинова Рашкова
Четвърти съдия: Христо Митков Минчев
Съдийски наблюдател: Йосиф Петров Ронков
15:00 ч. | Рилски спортист 2011 (Самоков) – Дунав (Русе)
Главен съдия: Геро Георгиев Писков
Асистент-съдия 1: Мирослав Максимов Иванов
Асистент-съдия 2: Георги Димчев Великов
Четвърти съдия: Мурад Халил Адем
Съдийски наблюдател: Атанас Петров Бозев
15:00 ч. | Пирин (Благоевград) – Хебър 1918 (Пазарджик)
Главен съдия: Божидар Тихомиров Тодоров
Асистент-съдия 1: Георги Любомиров Минев
Асистент-съдия 2: Асен Крумов Крумов
Четвърти съдия: Петър Николаев Николов
Съдийски наблюдател: Красимир Здравков Керезов
15:00 ч. | Академик (Свищов) – Славия (София)
Главен съдия: Георги Георгиев Новачев
Асистент-съдия 1: Владимир Тодоров Ташков
Асистент-съдия 2: Станимир Веселинов Господинов
Четвърти съдия: Владимир Николаев Кирилов
Съдийски наблюдател: Стоян Христов Денев
15:00 ч. | Марек 1915 (Дупница) – Черно море (Варна)
Главен съдия: Иво Петров Иванов
Асистент-съдия 1: Дениз Пиринов Соколов
Асистент-съдия 2: Петър Велизаров Митрев
Четвърти съдия: Стоян Панталеев Арсов
Съдийски наблюдател: Стефан Спасов Иванов
18:00 ч. | Берое (Стара Загора) – Лудогорец (Разград)
Главен съдия: Георги Петров Стоянов
Асистент-съдия 1: Станимир Илков Илков
Асистент-съдия 2: Месут Севинчев Ахмедов
Четвърти съдия: Светослав Иванов Лазаров
Съдийски наблюдател: Цветан Георгиев Георгиев
Неделя, 18 октомври 2026 г.
12:00 ч. | Черноморец 1919 (Бургас) – Ботев (Пловдив)
Главен съдия: Кристиан Младенов Тодоров
Асистент-съдия 1: Станимир Емилов Трифонов
Асистент-съдия 2: Богомил Севдалинов Димитров
Четвърти съдия: Иван Руменов Христов
Съдийски наблюдател: Тихомир Георгиев Боболов
15:00 ч. | Несебър – ЦСКА (София)
Главен съдия: Никола Антонов Попов
Асистент-съдия 1: Мартин Емилов Венев
Асистент-съдия 2: Йордан Петров Петров
Четвърти съдия: Георги Иванов Иванов
Съдийски наблюдател: Диян Христов Вълков
15:00 ч. | Фратрия (Варна) – Ботев (Враца)
Главен съдия: Кристина Георгиева Георгиева
Асистент-съдия 1: Костадин Димитров Тановчев
Асистент-съдия 2: Николай Георгиев Попниколов
Четвърти съдия: Красимир Маргаритов Кръстев
Съдийски наблюдател: Цветан Кръстев Кръстев
15:00 ч. | Спартак 1947 (Пловдив) – Арда (Кърджали)
Главен съдия: Венцислав Георгиев Митрев
Асистент-съдия 1: Радостин Николов Бодуров
Асистент-съдия 2: Велин Диманов Димитров
Четвърти съдия: Петър Георгиев Димитров
Съдийски наблюдател: Никола Илиянов Атанасов
18:00 ч. | Спартак (Плевен) – Левски (София)
Главен съдия: Станимир Лозанов Тренчев
Асистент-съдия 1: Георги Йорданов Дойнов
Асистент-съдия 2: Радослав Георгинов Вутов
Четвърти съдия: Михаел Петков Павлов
Съдийски наблюдател: Стефан Иванов Йорданов
Понеделник, 19 октомври 2026 г.
18:00 ч. | Добруджа 1919 (Добрич) – Монтана 1921
Главен съдия: Петър Милков Николов
Асистент-съдия 1: Марин Иванов Бонев
Асистент-съдия 2: Йордан Стефанов Гошев
Четвърти съдия: Дженк Мустафа Ташдемир
Съдийски наблюдател: Георги Крумов Виделов
19:00 ч. | Етър (Велико Търново) – Спартак 1918 (Варна)
Главен съдия: Любомир Николаев Вушовски
Асистент-съдия 1: Тодор Василев Вуков
Асистент-съдия 2: Мартин Викторов Михайлов
Четвърти съдия: Борис Борисов Попов
Съдийски наблюдател: Тони Бонев Пандарски
Съдийската комисия към БФС си запазва правото на промени в назначенията.