БФС обяви съдиите за Купата на България: Тренчев свири на Левски, Никола Попов поема ЦСКА

Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви назначенията за срещите от втория кръг на турнира за Купата на България през сезон 2026/2027. Най-голям интерес предизвикват двубоите на Левски и ЦСКА, които ще гостуват на съперници от Втора лига в неделя, 18 октомври.

Станимир Тренчев получи наряд за срещата между Спартак Плевен и Левски, която ще се проведе на стадиона в Ловеч от 18:00 часа. Негови асистенти ще бъдат Георги Дойнов и Радослав Вутов, а четвърти съдия ще е Михаел Павлов.

"Сините“ ще се опитат да преодолеят първото си препятствие в турнира срещу плевенския тим, който ще има възможност да премери сили с един от най-популярните клубове в България.

Никола Попов ще ръководи гостуването на ЦСКА срещу Несебър, което е насрочено за същия ден от 15:00 часа.

Помощници на Попов ще бъдат Мартин Венев и Йордан Петров, докато Георги Иванов ще изпълнява функциите на четвърти съдия.

"Армейците“ влизат в надпреварата като действащи носители на Купата на България и ще започнат защитата на трофея с визита на Черноморието.

Програмата на 1/16-финалите ще бъде открита в петък, 16 октомври, с гостуването на ЦСКА 1948 на Нефтохимик в Бургас.

Двубоят започва в 15:00 часа, а главен арбитър ще бъде Димо Димов от Сливен. ЦСКА 1948, който завърши като вицешампион през миналия сезон, ще се изправи срещу съперник от Трета лига.

По-късно същия ден Янтра Габрово ще приеме Локомотив Пловдив от 19:00 часа, като срещата е поверена на Георги Спасов.

Сред най-интересните сблъсъци в съботната програма е двубоят между Берое и Лудогорец. Двата отбора ще се срещнат в Стара Загора от 18:00 часа, а главен съдия ще бъде Георги Стоянов.

В същия ден предстоят още няколко любопитни срещи, сред които Вихрен – Локомотив София, Академик Свищов – Славия и Марек – Черно море.

В неделя, освен гостуванията на Левски и ЦСКА, Ботев Пловдив ще играе срещу Черноморец Бургас от 12:00 часа. Двубоят ще бъде ръководен от Кристиан Тодоров.

За срещата между Фратрия и Ботев Враца е назначена Кристина Георгиева, а Венцислав Митрев ще бъде главен арбитър на Спартак Пловдив – Арда.

Последните два двубоя от кръга са насрочени за понеделник, 19 октомври. Добруджа ще приеме Монтана от 18:00 часа под ръководството на Петър Николов, а Етър ще се изправи срещу Спартак Варна от 19:00 часа с главен съдия Любомир Вушовски.

От Съдийската комисия уточняват, че си запазват правото да правят промени в обявените назначения.

Пълен списък на съдийските назначения за втория кръг (1/16-финали) на Купата на България

Петък, 16 октомври 2026 г.

15:00 ч. | Нефтохимик 1962 (Бургас) – ЦСКА 1948 (София)

Главен съдия: Димо Стоянов Димов

Асистент-съдия 1: Теодор Пешев Петров

Асистент-съдия 2: Кристиян Ботев Минков

Четвърти съдия: Стилян Стоянов Колев

Съдийски наблюдател: Александър Ангелов Атанасов

19:00 ч. | Янтра 2019 (Габрово) – Локомотив (Пловдив)

Главен съдия: Георги Георгиев Спасов

Асистент-съдия 1: Дарин Василев Иванов

Асистент-съдия 2: Николай Иванов Михайлов

Четвърти съдия: Сезер Севджанов Сабриев

Съдийски наблюдател: Ангел Любенов Ангелов

Събота, 17 октомври 2026 г.

12:00 ч. | Вихрен (Сандански) – Локомотив София 1929

Главен съдия: Васил Петров Минев

Асистент-съдия 1: Красимир Владимиров Миланов

Асистент-съдия 2: Станислав Лазаров Станев

Четвърти съдия: Мартин Димитров Стефанов

Съдийски наблюдател: Драган Кирилов Стойков

15:00 ч. | Локомотив (Горна Оряховица) – Септември (София)

Главен съдия: Християна Красимирова Гутева

Асистент-съдия 1: Иво Николаев Колев

Асистент-съдия 2: Павлета Веселинова Рашкова

Четвърти съдия: Христо Митков Минчев

Съдийски наблюдател: Йосиф Петров Ронков

15:00 ч. | Рилски спортист 2011 (Самоков) – Дунав (Русе)

Главен съдия: Геро Георгиев Писков

Асистент-съдия 1: Мирослав Максимов Иванов

Асистент-съдия 2: Георги Димчев Великов

Четвърти съдия: Мурад Халил Адем

Съдийски наблюдател: Атанас Петров Бозев

15:00 ч. | Пирин (Благоевград) – Хебър 1918 (Пазарджик)

Главен съдия: Божидар Тихомиров Тодоров

Асистент-съдия 1: Георги Любомиров Минев

Асистент-съдия 2: Асен Крумов Крумов

Четвърти съдия: Петър Николаев Николов

Съдийски наблюдател: Красимир Здравков Керезов

15:00 ч. | Академик (Свищов) – Славия (София)

Главен съдия: Георги Георгиев Новачев

Асистент-съдия 1: Владимир Тодоров Ташков

Асистент-съдия 2: Станимир Веселинов Господинов

Четвърти съдия: Владимир Николаев Кирилов

Съдийски наблюдател: Стоян Христов Денев

15:00 ч. | Марек 1915 (Дупница) – Черно море (Варна)

Главен съдия: Иво Петров Иванов

Асистент-съдия 1: Дениз Пиринов Соколов

Асистент-съдия 2: Петър Велизаров Митрев

Четвърти съдия: Стоян Панталеев Арсов

Съдийски наблюдател: Стефан Спасов Иванов

18:00 ч. | Берое (Стара Загора) – Лудогорец (Разград)

Главен съдия: Георги Петров Стоянов

Асистент-съдия 1: Станимир Илков Илков

Асистент-съдия 2: Месут Севинчев Ахмедов

Четвърти съдия: Светослав Иванов Лазаров

Съдийски наблюдател: Цветан Георгиев Георгиев

Неделя, 18 октомври 2026 г.

12:00 ч. | Черноморец 1919 (Бургас) – Ботев (Пловдив)

Главен съдия: Кристиан Младенов Тодоров

Асистент-съдия 1: Станимир Емилов Трифонов

Асистент-съдия 2: Богомил Севдалинов Димитров

Четвърти съдия: Иван Руменов Христов

Съдийски наблюдател: Тихомир Георгиев Боболов

15:00 ч. | Несебър – ЦСКА (София)

Главен съдия: Никола Антонов Попов

Асистент-съдия 1: Мартин Емилов Венев

Асистент-съдия 2: Йордан Петров Петров

Четвърти съдия: Георги Иванов Иванов

Съдийски наблюдател: Диян Христов Вълков

15:00 ч. | Фратрия (Варна) – Ботев (Враца)

Главен съдия: Кристина Георгиева Георгиева

Асистент-съдия 1: Костадин Димитров Тановчев

Асистент-съдия 2: Николай Георгиев Попниколов

Четвърти съдия: Красимир Маргаритов Кръстев

Съдийски наблюдател: Цветан Кръстев Кръстев

15:00 ч. | Спартак 1947 (Пловдив) – Арда (Кърджали)

Главен съдия: Венцислав Георгиев Митрев

Асистент-съдия 1: Радостин Николов Бодуров

Асистент-съдия 2: Велин Диманов Димитров

Четвърти съдия: Петър Георгиев Димитров

Съдийски наблюдател: Никола Илиянов Атанасов

18:00 ч. | Спартак (Плевен) – Левски (София)

Главен съдия: Станимир Лозанов Тренчев

Асистент-съдия 1: Георги Йорданов Дойнов

Асистент-съдия 2: Радослав Георгинов Вутов

Четвърти съдия: Михаел Петков Павлов

Съдийски наблюдател: Стефан Иванов Йорданов

Понеделник, 19 октомври 2026 г.

18:00 ч. | Добруджа 1919 (Добрич) – Монтана 1921

Главен съдия: Петър Милков Николов

Асистент-съдия 1: Марин Иванов Бонев

Асистент-съдия 2: Йордан Стефанов Гошев

Четвърти съдия: Дженк Мустафа Ташдемир

Съдийски наблюдател: Георги Крумов Виделов

19:00 ч. | Етър (Велико Търново) – Спартак 1918 (Варна)

Главен съдия: Любомир Николаев Вушовски

Асистент-съдия 1: Тодор Василев Вуков

Асистент-съдия 2: Мартин Викторов Михайлов

Четвърти съдия: Борис Борисов Попов

Съдийски наблюдател: Тони Бонев Пандарски

Съдийската комисия към БФС си запазва правото на промени в назначенията.