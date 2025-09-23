Билетите за градския транспорт вече и в телефона ти

Забрави за хартиените билетчета и пластмасовите карти – скоро всичко ще е в телефона ти! Центърът за градска мобилност (ЦГМ) подготвя дигитални карти и билети, които ще можеш да добавиш директно в мобилния си портфейл.

Какво означава това за теб?

- Няма нужда да носиш пластики и хартийки.

- Дори с изтощена батерия виртуалната карта ще работи!

- Валидаторите в градския транспорт ще са сертифицирани за новия тип карти.

Предимствата:

- Карта на момента – издава се веднага през телефона.

- Презареждаш лесно онлайн, без да търсиш каса.

- Виждаш историята на пътуванията си в реално време.

Защо е важно?

По-малко хартия, по-малко пластмаса и по-екологичен град! Само за първите шест месеца на 2025 г. пътуванията в София са били над 56 милиона, а от хартиени билетчета са спестени цели 4500 км хартия.

„Услугата е готова и ще стартира съвсем скоро“, обяви Симеон Ставрев от Столичния общински съвет.