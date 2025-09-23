БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Може ли ЕК да спре плащанията по ПВУ към България? -...
Чете се за: 03:02 мин.
Прокурорският син, задържан с 50 кг марихуана, остава в...
Чете се за: 01:00 мин.
EK: Създаването на антикорупционна комисия в България е...
Чете се за: 01:27 мин.
4 лева за час: Двоен скок на цените за синя и зелена зона...
Чете се за: 02:45 мин.

Билетите за градския транспорт вече и в телефона ти

Чете се за: 01:12 мин.
Деца
правила пешеходците 100 глоба гледаш телефона докато пресичаш
Забрави за хартиените билетчета и пластмасовите карти – скоро всичко ще е в телефона ти! Центърът за градска мобилност (ЦГМ) подготвя дигитални карти и билети, които ще можеш да добавиш директно в мобилния си портфейл.

Какво означава това за теб?

- Няма нужда да носиш пластики и хартийки.
- Дори с изтощена батерия виртуалната карта ще работи!
- Валидаторите в градския транспорт ще са сертифицирани за новия тип карти.

Предимствата:

- Карта на момента – издава се веднага през телефона.
- Презареждаш лесно онлайн, без да търсиш каса.
- Виждаш историята на пътуванията си в реално време.

Защо е важно?
По-малко хартия, по-малко пластмаса и по-екологичен град! Само за първите шест месеца на 2025 г. пътуванията в София са били над 56 милиона, а от хартиени билетчета са спестени цели 4500 км хартия.

„Услугата е готова и ще стартира съвсем скоро“, обяви Симеон Ставрев от Столичния общински съвет.

Евакуация в „Хаджи Димитър“: хората от блок 2 трябва да се изнесат до 5 ноември
Евакуация в „Хаджи Димитър“: хората от блок 2 трябва да се изнесат до 5 ноември
Гюлсим Али - най-известната българска актриса, снимаща се в турски сериали Гюлсим Али - най-известната българска актриса, снимаща се в турски сериали
Чете се за: 00:37 мин.
"Обичам ви, България! See you soon!" - така завърши концертът на Енрике Иглесиас в София "Обичам ви, България! See you soon!" - така завърши концертът на Енрике Иглесиас в София
Чете се за: 00:40 мин.
Паркът за мечки край Белица отбелязва 25 години от създаването си Паркът за мечки край Белица отбелязва 25 години от създаването си
Чете се за: 00:57 мин.
Автомобил е засечен със средна скорост от 197 км/ч Автомобил е засечен със средна скорост от 197 км/ч
Чете се за: 00:30 мин.
Как училищата ще наложат новата забрана за телефоните? Как училищата ще наложат новата забрана за телефоните?
Чете се за: 01:05 мин.

Желязков за руския газ: България ще се присъедини към решенията на ЕС
Желязков за руския газ: България ще се присъедини към решенията на ЕС
Чете се за: 05:50 мин.
По света
Може ли ЕК да спре плащанията по ПВУ към България? - вижте писмото на "Обнови Европа" до Брюксел Може ли ЕК да спре плащанията по ПВУ към България? - вижте писмото на "Обнови Европа" до Брюксел
Чете се за: 03:02 мин.
По света
Без телефони в клас: Какъв ще е редът в училищата след промените в закона? Без телефони в клас: Какъв ще е редът в училищата след промените в закона?
Чете се за: 04:35 мин.
У нас
Най-старата обсерватория у нас отваря врати в София след ремонт и реставрация Най-старата обсерватория у нас отваря врати в София след ремонт и реставрация
Чете се за: 03:00 мин.
Регионални
Протест пред общината във Варна за освобождаване на кмета Благомир...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Въоръжено нападение в имиграционен център в Далас (СНИМКИ)
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Тръмп: Русия е "хартиен тигър", Украйна може да победи
Чете се за: 04:22 мин.
По света
Прокуратурата разследва манипулиране на мачове в Първа и Втора лига
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
