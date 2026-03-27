Биляна Замфирова и Димитър Василев заеха 13-о място на световното юношеско първенство по алпийски сноуборд в Италия

Българските състезатели започнаха участие на световното юношеско първенство по алпийски сноуборд в италианския зимен център Фолгария.

В първата дисциплина смесено отборно състезание по паралелен слалом и трите български отбора стигнаха до елиминациите. Най-напред се класира двойката Биляна Замфирова и Димитър Василев - 13-о място. На 14-а позиция завършиха Георги Караджинов и Аглика Георгиева, а 15-и са Александър Георгов и Анита Райчева.

Треньор на тима е Илиян Караджинов.

Първенството до 21 години продължава утре с дисциплината паралелен гигантски слалом, а в неделя - с паралелния слалом.