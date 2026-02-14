БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Бистрица приема нов епизод от "червеното" съперничество

Мариан Николов
ЦСКА 1948 и ЦСКА се срещат отново само дни след мача за Купата, но с още по-голям залог в битката за челните позиции

бистрица приема нов епизод червенотоldquo съперничество
Слушай новината

Четири дни след сблъсъка им в турнира за Купата на България, ЦСКА 1948 и ЦСКА отново застават един срещу друг, този път в двубой от 21-ия кръг на Първа лига. Срещата ще се играе на стадион "Витоша“ в Бистрица и идва в момент, в който напрежението около двата отбора е осезаемо.

Първият пролетен мач помежду им завърши с успех за състава на Христо Янев. Победата с 2:0 донесе самочувствие на ЦСКА и предизвика сериозни последици при съперника.

В ЦСКА 1948 последва треньорска рокада – Иван Стоянов напусна, а начело се завърна Александър Александров-Алвеша. Днес за него това ще бъде повторен дебют с ясен приоритет – реакция, стабилност и връщане на увереността в съблекалнята.

Различна динамика в двата лагера

Домакините са втори във временното класиране с 40 точки и все още държат инициативата в битката за челните места. Загуба обаче би поставила под натиск амбициите им, особено на фона на конкуренцията от върха и сгъстения цикъл от мачове.

ЦСКА влиза в срещата в подем. Тимът събра 34 точки и при нов успех може да се доближи на три от второто място, което допълнително повишава залога. Отборът на Христо Янев изглежда по-уверен в игрово отношение, с по-добра организация в защита и ефективност в ключовите моменти.

Състави и отсъстващи
В лагера на гостите отново са на разположение Пастор и Бруно Жордао, което дава допълнителна стабилност както в защита, така и в средата на терена. За ЦСКА 1948 със сигурност няма да играе Бернардо Коуто, който продължава възстановяването си след тежката контузия в двубоя с Монтана

Очакванията са за промени в стартовите единадесет при домакините, докато при гостите вероятно ще се заложи на познатата структура, донесла успех през седмицата.



Сцената е различна, но зарядът остава същият. Бистрица ще бъде домакин на двубой, който може да пренареди сметките в горната част на таблицата. След първия акт от пролетната сага, спечелен от ЦСКА, сега е време за втория с нови тактически решения, различна психологическа нагласа и същата висока цена на всяка грешка.

#ЦСКА 1948 #цска

