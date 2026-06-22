Бившата шампионка от Уимбълдън Маркета Вондроушова получи четиригодишно наказание

Бившата шампионка от Уимбълдън Маркета Вондроушова бе наказана за четири години, след като е отказала да бъде подложена на тест за употреба на допинг, съобщи Чешката тенис федерация.

26-годишната Вондроушова обяви още през април в профила си в Инстаграм, че не е допуснала представителите на Международната агенция за почтеност в тениса (ITIA) в дома си, тъй като те са позвънили на вратата ѝ късно вечерта, без да успеят да се легитимират. Чехкинята каза, че неочакваното посещение я е стресирало изключително много. От ITIA пък казаха, че въпросната случка е от декември миналата година.

Наказанието на Вондроушова, която през 2023 година стана първата жена, печелила титлата на Уимбълдън като непоставена, влиза в сила от днес и ще продължи до 21 юни 2030 година. Тя има право да го обжалва пред Спортния арбитражен съд в Лозана.

Вондроушова, която преди три години достигна до №6 в световната ранглиста, е поредният известен тенис състезател, забъркал се в допинг скандал. Преди нея в такива попаднаха Мария Шарапова, Симона Халеп, Яник Синер и Ига Швьонтек.