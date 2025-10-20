Благотворителна викторина на футболна тематика събра петцифрена сума

Благотворителният футболен куиз под мотото "Дом далеч от дома", организиран от фенклуба на Арсенал в България в средата на октомври, събра 10 000 лева в подкрепа на нуждите на фондация "Злато" за лечение и грижа за децата с рак в страната, съобщиха от организацията на привържениците на лондонския клуб.

Домакини на събитията бяха заведения в осем града в страната – Благоевград, Бургас, Варна, Плевен, Русе, София, Стара Загора и Шумен – като общият брой на участниците надхвърли 350 души, разпределени в 71 отбора. Популярни лица, сред които журналистът и футболен анализатор Борислав Борисов, телевизионните водещи Ники Кънчев и Андрей Арнаудов, кулинарният специалист - шеф Джун Йошида, актьорите Иван Станчев и Христо Пъдев, пък се включиха с видео въпроси за истинските фенове в майсторския кръг на викторините.

Всеки участник в куизовете получи и ваучер за намаление от веригата магазини за спортна екипировка, а победителите си тръгнаха с награди от партньорите на събитията.

Събраната петцифрената сума ще бъде дарена изцяло за ремонт и поддръжка на съобразения със специфичните нужди на онкоболните деца дом-пансионат към клиниката по детска клинична хематология и онкология на УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ“, в който се настаняват подрастващи с рак от цялата страна, които имат нужда от продължителен престой и лечение. Същевременно децата и родителите получават и психосоциална подкрепа в комплекс „Златна грижа“ на територията на ИСУЛ, благодарение на фондация "Злато".

Събитието "Дом далеч от дома" пък е първата част от подкрепата, която българските "артилеристи" оказват на фондация "Злато" и децата с рак у нас този сезон. Кулминацията ще бъде юбилейното десето издание на Дамския благотворителен футболен турнир, който ще се състои в София на Международния ден на жената 8 март.