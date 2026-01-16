БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
БНБ: 58% от левовете в обращение вече се изтеглени

Чете се за: 01:57 мин.
Икономика
касите бнб работят извънредно всяка събота края януари
Снимка: БГНЕС
Процесът по обмяна на банкноти и монети от левове в евро в България протича нормално и в съответствие с нормативната рамка и утвърдените планове. Това съобщиха от Българската народна банка към 16 януари 2026 г.

По данни на централната банка общият обем на левовете в наличнопарично обращение възлиза на 13 млрд. лева, което представлява около 58% изтегляне спрямо началото на 2025 г. В същото време в обращение вече са пуснати евробанкноти и евромонети на стойност над 4.3 млрд. евро, достатъчни за нормалното функциониране на платежната система и обслужването на икономиката и населението.

Снабдяването на търговските банки с евро се извършва по утвърдени графици, а за улесняване на гражданите касите на БНБ и териториалните поделения на "Дружество за касови услуги" АД ще работят извънредно и в събота на 17, 24 и 31 януари 2026 г.

Част от банките в страната също осигуряват извънредно обслужване през съботните дни през януари, като актуална информация за работещите клонове се публикува на интернет страниците на Асоциацията на банките в България и на съответните кредитни институции.

През първите шест месеца на 2026 г. банките извършват безплатна обмяна на левове в евро в неограничено количество по официалния валутен курс. За суми над 30 000 лева е необходима предварителна заявка минимум три работни дни по-рано. Без такси се извършва и внасянето и обмяната на левове по сметка на клиента в евро, като идентификация с лична карта се изисква за всички, а декларация за произход на средствата – при суми, равни или надвишаващи 5 000 евро.

