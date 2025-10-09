БНБ закупи злато във връзка с предстоящото въвеждане на еврото

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
бнб внесе 800 млн лева бюджета
Съгласно правилата на Европейската централна банка, при приемане на еврото Българската народна банка следва да предостави чуждестранни резервни активи на ЕЦБ. Тези чуждестранни резервни активи включват основно валута, но и злато – в съотношение 85% към 15%. Счетоводно тази вноска се отчита като вземане на БНБ от ЕЦБ и се записва като актив в баланса на БНБ, с което се осигурява достъп на БНБ до дохода на Евросистемата.

Във връзка с това БНБ закупи 66 000 тройунции злато на международните пазари, което представлява под 1% от брутните ѝ валутни резерви. Сделките са извършени по пазарни цени.

Целта е да се осигури необходимото количество злато, без да се намалява съществуващият златен резерв на БНБ.

