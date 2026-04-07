БНТ 3 ще излъчва изцяло трите етапа на състезанието Giro d’Italia 2026

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Цветелина Абрашева
Генералният директор на БНТ Милена Милотинова разкри как обществената телевизия планира да отрази колоездачното състезание.

Милена Милотинова
Снимка: БТА
Генералният директор на Българската национална телевизия (БНТ) Милена Милотинова съобщи, че обществената медия ще излъчва изцяло трите етапа на състезанието Giro d’Italia 2026 (8, 9 и 10 май) по своя специализиран спортен канал БНТ 3. Тя каза това на пресконференция в Националния пресклуб на БТА в столицата за представянето на новата рубрика на БТА „Giro d’Italia 2026 - С КОЛЕЛО В БЪЛГАРИЯ“.

По БНТ 1 ще има преки включвания в началото и края на всеки етап в предавания като „България в 60 минути“, „Говори сега“ и „Арена спорт“ и в новинарски емисии. Телевизията ще изгради импровизирани студия във всеки от градовете домакини - Несебър, Бургас, Велико Търново и Пловдив.

Освен водещи в студиата, ще бъдат ангажирани и репортери, които ще се движат в непосредствена близост до колоездачната колона, за да предават атмосферата на живо.

Милотинова съобщи, че една до две седмици преди старта на събитието БНТ ще започне интензивна кампания за информиране на обществеността. Важен акцент ще бъде разясняването на маршрутите и графиците за затваряне на улици в съответните общини, за да се улесни движението на гражданите.

Генералният директор на БНТ съобщи още, че се предвиждат интервюта със специалисти по колоездене, кметове и представители на местните общности.

Милотинова подчерта, че събитието е от огромно значение за рекламата на българските туристически дестинации пред международна публика и за подкрепа на местната икономика.

Тя изтъкна, че репортажите и интервюта ще бъдат достъпни в дигиталните платформи на медията - сайтовете bntnews.bg и bnt.bg, както и в социалните мрежи.

Генералният директор на БНТ посочи голямото влияние на медията в интернет, като съобщи, че bntnews.bg има около 5,7 млн. преглеждания и 3 млн. активни потребители месечно, bnt.bg - приблизително 3,4 млн. преглеждания и близо 900 000 активни потребители.

Милотинова отбеляза и възможностите за ангажиране вниманието на младите хора чрез активно присъствие на медията в TikTok с над 1 млн. гледания на видеосъдържанието и Instagram, като посочи, че целта е да бъде „запалена“ младата аудитория по колоездачния спорт и събитието в България.

В представянето на новата рубрика на БТА участваха генералният директор на БТА Кирил Вълчев, ресорни служебни министри, кметове на населени места, през които преминава колоездачната обиколка, представители на спортни и браншови организации, както и на обществените медии.

През 2026 г. България е домакин на събитието Grande Partenza (Големият старт) на 109-ото издание на Giro d’Italia (Обиколката на Италия). Маршрутът преминава през ключови културни центрове и природни феномени, разделен на три етапа в периода 8 - 10 май - Етап 1: Несебър - Бургас (8 май 2026 г.), Етап 2: Бургас - Велико Търново (9 май 2026 г.) и Етап 3: Пловдив - София (10 май 2026 г.).

Във видеото ще откриете изказвания на министъра на младежта и спорта Димитър Илиев, министъра на туризма Ирена Георгиева, кмета на София Васил Терзиев и генералния директор на БНТ Милена Милотинова.

Свързани статии:

Димитър Илиев участва в представянето на рубриката „Giro d’Italia 2026 – с колело в България“
Димитър Илиев участва в представянето на рубриката „Giro d’Italia 2026 – с колело в България“
Министърът на младежта и спорта сподели очакванията си за...
Чете се за: 02:55 мин.
#„Giro d’Italia 2026“

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
1
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
Дъжд и сняг за Великден
2
Дъжд и сняг за Великден
Машинист загина, 13 пътници бяха ранени при тежък жп инцидент в Северна Франция
3
Машинист загина, 13 пътници бяха ранени при тежък жп инцидент в...
Усилия за отварянето на Ормузкия проток: Великобритания ще бъде домакин на виртуална международна среща
4
Усилия за отварянето на Ормузкия проток: Великобритания ще бъде...
Преди последния краен срок: Тръмп отново заплаши да унищожи Иран „за една нощ“
5
Преди последния краен срок: Тръмп отново заплаши да унищожи Иран...
Изтичащият ултиматум: Една цяла цивилизация ще изчезне, закани се Тръмп
6
Изтичащият ултиматум: Една цяла цивилизация ще изчезне, закани се...

Най-четени

Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1 април
1
Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1...
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
2
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
3
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
4
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
5
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
Задържани са родителите на 3-годишното дете, спасено от падане от осмия етаж
6
Задържани са родителите на 3-годишното дете, спасено от падане от...

Още от: Видео

Спортни новини 07.04.2026 г., 20:50 ч.
Спортни новини 07.04.2026 г., 20:50 ч.
Гледайте първия кръг от Световната купа по модерен петобой в Кайро в ефира на БНТ 3 Гледайте първия кръг от Световната купа по модерен петобой в Кайро в ефира на БНТ 3
Чете се за: 00:47 мин.
Международен футболен турнир в Смолян събира деца от Балканите Международен футболен турнир в Смолян събира деца от Балканите
Чете се за: 01:27 мин.
БНТ 3 излъчва финалите на Световната купа по прескачане на препятствия във Форт Уорт БНТ 3 излъчва финалите на Световната купа по прескачане на препятствия във Форт Уорт
Чете се за: 00:35 мин.
Георги Величков: Има интерес от чуждестранни инвеститори към Локомотив Пловдив Георги Величков: Има интерес от чуждестранни инвеститори към Локомотив Пловдив
Чете се за: 04:32 мин.
Списание "Слависти" бе представено в Музея на спорта Списание "Слависти" бе представено в Музея на спорта
Чете се за: 01:35 мин.

Водещи новини

Изтичащият ултиматум: Една цяла цивилизация ще изчезне, закани се Тръмп
Изтичащият ултиматум: Една цяла цивилизация ще изчезне, закани се...
Чете се за: 05:27 мин.
По света
След репортаж по БНТ: Смениха скандални назначения в СИК в Белица След репортаж по БНТ: Смениха скандални назначения в СИК в Белица
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
НАСА публикува изумителни снимки на Земята и Луната НАСА публикува изумителни снимки на Земята и Луната
Чете се за: 00:55 мин.
По света
"Калиманку, Денку": Спомен за голямата Янка Рупкина "Калиманку, Денку": Спомен за голямата Янка Рупкина
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Казусът с градския прокурор на София: Янкулов иска дисциплинарно...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Мерки в подкрепа на транспортния бранш – какво предлага...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Проверки преди Великден: Качеството и цените на агнешкото месо за...
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
България на "Евровизия 2026": Подкрепа за DARA и от...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
