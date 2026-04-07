БНТ 3 ще излъчва изцяло трите етапа на състезанието Giro d’Italia 2026

Генералният директор на Българската национална телевизия (БНТ) Милена Милотинова съобщи, че обществената медия ще излъчва изцяло трите етапа на състезанието Giro d’Italia 2026 (8, 9 и 10 май) по своя специализиран спортен канал БНТ 3. Тя каза това на пресконференция в Националния пресклуб на БТА в столицата за представянето на новата рубрика на БТА „Giro d’Italia 2026 - С КОЛЕЛО В БЪЛГАРИЯ“.

По БНТ 1 ще има преки включвания в началото и края на всеки етап в предавания като „България в 60 минути“, „Говори сега“ и „Арена спорт“ и в новинарски емисии. Телевизията ще изгради импровизирани студия във всеки от градовете домакини - Несебър, Бургас, Велико Търново и Пловдив.

Освен водещи в студиата, ще бъдат ангажирани и репортери, които ще се движат в непосредствена близост до колоездачната колона, за да предават атмосферата на живо.

Милотинова съобщи, че една до две седмици преди старта на събитието БНТ ще започне интензивна кампания за информиране на обществеността. Важен акцент ще бъде разясняването на маршрутите и графиците за затваряне на улици в съответните общини, за да се улесни движението на гражданите.

Генералният директор на БНТ съобщи още, че се предвиждат интервюта със специалисти по колоездене, кметове и представители на местните общности.

Милотинова подчерта, че събитието е от огромно значение за рекламата на българските туристически дестинации пред международна публика и за подкрепа на местната икономика.

Тя изтъкна, че репортажите и интервюта ще бъдат достъпни в дигиталните платформи на медията - сайтовете bntnews.bg и bnt.bg, както и в социалните мрежи.

Генералният директор на БНТ посочи голямото влияние на медията в интернет, като съобщи, че bntnews.bg има около 5,7 млн. преглеждания и 3 млн. активни потребители месечно, bnt.bg - приблизително 3,4 млн. преглеждания и близо 900 000 активни потребители.

Милотинова отбеляза и възможностите за ангажиране вниманието на младите хора чрез активно присъствие на медията в TikTok с над 1 млн. гледания на видеосъдържанието и Instagram, като посочи, че целта е да бъде „запалена“ младата аудитория по колоездачния спорт и събитието в България.

В представянето на новата рубрика на БТА участваха генералният директор на БТА Кирил Вълчев, ресорни служебни министри, кметове на населени места, през които преминава колоездачната обиколка, представители на спортни и браншови организации, както и на обществените медии.

През 2026 г. България е домакин на събитието Grande Partenza (Големият старт) на 109-ото издание на Giro d’Italia (Обиколката на Италия). Маршрутът преминава през ключови културни центрове и природни феномени, разделен на три етапа в периода 8 - 10 май - Етап 1: Несебър - Бургас (8 май 2026 г.), Етап 2: Бургас - Велико Търново (9 май 2026 г.) и Етап 3: Пловдив - София (10 май 2026 г.).

Във видеото ще откриете изказвания на министъра на младежта и спорта Димитър Илиев, министъра на туризма Ирена Георгиева, кмета на София Васил Терзиев и генералния директор на БНТ Милена Милотинова.