До 7500 лв. помощ може да получат семействата, пострадали...
Чете се за: 01:12 мин.

БНТ ще излъчи и световната квалификация Испания - България

Чете се за: 00:42 мин.
Спорт
Гледайте Испания - България на 14 откомври от 21:45 ч. пряко по БНТ 1 и БНТ 3! Студиото ни започва в 21:00.

След домакинския мач на Турция, българският национален отбор има тежко гостуване на Испания във Валядолид във втория двубой на Александър Димитров начело на трикольорите.

Европейският шампион ще приеме "лъвовете" без голяма част от звездите си, сред които Ламин Ямал, Нико Уилямс, Родри и Фабиан Руис.

Ще успее ли тимът ни да се противопостави на иберийците и да се реваншира за загубата си с 0:3 в София?

Отговорът идва на 14 октомври.

Гледайте Испания - България във вторник вечер от 21:45 ч. пряко по БНТ 1 и БНТ 3!

Студиото ни започва в 21:00.

Иван Турицов: Националният отбор е чест
Иван Турицов: Националният отбор е чест
Спортни новини 08.10.2025 г., 12:25 ч. Спортни новини 08.10.2025 г., 12:25 ч.
Бъдещето е тук: FIA Extreme H World Cup в ефира на БНТ 3 Бъдещето е тук: FIA Extreme H World Cup в ефира на БНТ 3
Чете се за: 00:30 мин.
Дисциплина, отдаденост и дискретност - правилата на Александър Димитров в националния отбор Дисциплина, отдаденост и дискретност - правилата на Александър Димитров в националния отбор
Чете се за: 02:25 мин.
Време е за големия финал: Гледайте финалния етап на GT World Challenge Europe на живо по БНТ 3 Време е за големия финал: Гледайте финалния етап на GT World Challenge Europe на живо по БНТ 3
Чете се за: 00:30 мин.
Да победиш себе си: Гледайте маратона на София на 12 октомври по БНТ 3 Да победиш себе си: Гледайте маратона на София на 12 октомври по БНТ 3
Чете се за: 00:27 мин.

Затворници се включват в събирането на боклука в София
Затворници се включват в събирането на боклука в София
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
До 7500 лв. помощ може да получат семействата, пострадали от наводненията До 7500 лв. помощ може да получат семействата, пострадали от наводненията
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Премиерът Желязков към министрите: Наследените проблеми вече не могат да бъдат оправдание Премиерът Желязков към министрите: Наследените проблеми вече не могат да бъдат оправдание
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Теменужка Петкова: Българинът не обеднява Теменужка Петкова: Българинът не обеднява
Чете се за: 01:22 мин.
Политика
Червен код за значителни валежи в седем области
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Сагата със столичния боклук - на фокус в парламента
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
"Това е цирк, стигнахме ново дъно": Идва ли краят на...
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Урсула фон дер Лайен: Европа е изправена пред хибридна война и...
Чете се за: 02:25 мин.
По света
