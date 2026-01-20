Бодьо/Глимт удари звучен шамар на Манчестър Сити

Бодьо/Глимт победи Манчестър Сити с 3:1 във втория мач от 7-ия кръг на основната фаза в Шампионска лига. Два гола за по-малко от две минути помогнаха на норвежците да стигнат до успеха.

Домакините нанесоха два коварни удара първото полувреме. Оле Бломберг откри резултата на стадион "Аспмира" в Бодьо в 22-ата минута, като засече с глава центриране във вратарското поле на Оле Бломберг.

Само 118 секунди по-късно футболистите в жълто удвоиха преднината си. Оле Бломберг отново бе точен, а в ролята на асистент отново влезе Оле Бломберг. Голмайсторът на норвежците стреля от движение след подаване в наказателното поле.

След почивката възпитаниците на Киетил Кнутсен продължиха да демонстрират офанзивната си мощ. В 52-ата минута гол на Хокон Евиен бе отменен заради засада, но шест минути по-късно резултатът вече бе 3:0. Йенс Хауге се разписа с красив изстрел извън наказателното поле.

В ответната атака "гражданите" върнаха едно попадение. Раян Шерки намали пасива на тима си, също с шут извън пеналтерията.

Ключовите моменти в сблъсъка следваха един след друг. Родри получи два жълти картона за по-малко от минута. Испанецът бе изгонен за нарушение срещу Оле Бломберг.

До края на срещата домакините пропуснаха отличи възможности да направят успеха си по-убедителен. Йенс Хауге стреля в напречната греда, гол на Каспар Хьог не бе зачетен заради засада, а Джанлуиджи Донарума отрази изстрел на Андреас Хелмерсен.

Манчестър Сити остава на 4-ото място в класирането с актив от 13 точки. Бодьо/Глимт се изкачи до 26-ата позиция в подреждането с 6 пункта.