Бодьо/Глимт застава на пътя на Интер в Шампионска лига

Бодьо/Глимт продължава да пише славната си история – отборът попадна в елиминациите в Шампионска лига. На норвежците им се падна Интер в първата фаза след основната на най-комерсиалния евротурнир.

По-рано през сезона скандинавският тим натрупа две победи, три ремита и още толкова загуби, така че взе предпоследната квота за елиминациите. Интер пък разполага с 5 победи и 3 загуби, така че има цели 6 точки повече.

Досега тимовете нямат срещи помежду си в новата история на континенталния футбол, а Бодьо няма официален двубой от близо месец, след като за последно спечели гостуването си на Атлетико Мадрид в последния кръг и елиминациите за "дюшекчиите" бяха подпечатани.

Единственият спор между Бодьо/Глимт и Интер, който историята помни, е в Купата на носителите на национални купи. През сезон 1978/79 италианците триумфират във втория кръг с общ резултат 7:1.

Най-големият успех на норвежците в историята им остава миналогодишното отпадане на полуфиналите в Лига Европа, където бяха разбити от бъдещия победител Тотнъм с общ резултат 1:5.

През миналия сезон норвежците поднесоха поредна изненада в евротурнирите, елиминирайки Лацио на четвъртфиналите в Лига Европа с дузпи насред "Олимпико". Домакинството беше спечелено с 2:0 в Норвегия, където всички тимове играят много трудно заради условията.