Бойко Борисов: Ние ще участваме там, където ще победим

ГЕРБ не е олимпийска организация. Не е Олимпийски комитет и трябва да участваме, защото трябва да участваме. Ние ще участваме там, където трябва да ставаме първи, каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по време на Националното съвещание на партията.

Той призова партията да бъде активна там, където има възможност да постигне успех. По думите му ГЕРБ вижда Илияна Йотова като силен кандидат за президент:

Бойко Борисов, председател на ГЕРБ: "Госпожа Йотова наигра всички политици като отиде в "Панорама" и си обяви кандидатурата с Инициативен комитет. И принуди "Прогресивна България" да я подкрепи. Защо ПБ не издигне кандидат? Ние партийни кандидати имаме само на някои малки партии, които искат да използват ефира. Има още малко време да се разсъждава."

Бойко Борисов отбеляза, че партията е изпълнила поетите ангажименти и е понесла политическите си щети, а сега трябва да обясни на хората какво е било, какво ще прави и с кои хора ще го прави.

„ГЕРБ го създадох, за да се бие с БСП. А влязохме в коалиция с леви партии. Но това беше след поредица от избори“, каза още Борисов.

Той каза, че партията трябва да продължи да съчетава нови лица с хора с опит.

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„Никой не гоним от ГЕРБ. Никой не е ненужен от ГЕРБ. Опитът е нещо, което никой не може да ти го вземе“, каза лидерът на партията.