Бойко Величков: Целта бе да намерим манталитета на ЦСКА

Бойко Величков е ма мнение, че в ЦСКА са търсили манталитет, подходящ за клуба. Спортният директор на „армейците“ говори след петата поредна победа в Първа лига, която дойде срещу Ботев Пловдив с 2:1 на Националния стадион „Васил Левски“. Той говори и до какво са довели промените в редиците на „червените“ през последните месеци,

„Да започнем оттам, че и моята цел, и на хората след всички промени, които станаха в клуба, беше да намерим този прословут манталитет, за който всеки говори, когато стане въпрос за ЦСКА. Този манталитет, който включва отговорността да носиш тази фланелка заради очакванията. Това бяха усилията ни в голям период от време и се радвам, че започват да дават резултат. Някой използва думата характер, не е грешно, това е част е от манталитета. Този отбор започна да отговаря на тежестта и бремето, и то в трудни моменти. Заслугата и на Христо Янев е много сериозна", коментира един от ръководителите на столични.

„Разбира се, че сме доволни. В края на краищата, не е само клише това изискване на червената публика. Футболните гора знаят, че невинаги се получават резултати, но винаги трябва да го има това желание да се преследва победата, то е в ДНК-то на клуба“, добави той.

„Есенният полусезон е в края си, имаме още двубои, които са сериозни. Всякакви други процеси в клуба си вървят и се случват. Фактът, че ние още в началото на септември бяхме готови със зимната подготовка – дати и противници. Другите неща също се виждат. Мисли се как отборът да е по-силен и клубът да се развива“, завърши Величков.